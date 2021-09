So šéfdirigentom Petrom Valentovičom o nových premiérach v košickej opere

Po premiérami nabitom septembri pripravilo Štátne divadlo Košice pre svojich divákov bohatý a zaujímavý program aj na október.



Naplánované sú tri premiéry. Činohra uvedie na Malej scéne historicky prvý stand up NAVEKYAMEN (Stand- uP StanaP) so Stanom Pitoňákom, ale aj tragikomický príbeh z mestskej periférie LILIOM z pera Ferenca Molnára. Obe predstavenia pripravuje režisér Martin Čičvák.



Opera pripravuje Galakoncert pri príležitosti jubilea Petra Dvorského, ale aj premiéru opery Julesa Masseneta Werther. Na javiská oboch scén divadla sa v októbri vráti aj viacero titulov zo staršieho repertoáru opery, baletu a činohry.





30.9.2021 (Webnoviny.sk) - Novým šéfdirigentom Opery Štátneho divadla Košice sa od novej sezóny stal Peter Valentovič. V košickej opere hosťuje od roku 2013, v predchádzajúcej sezóne okrem toho, že bol zbormajstrom, hudobne so súborom naštudoval nielen v súčasnosti uvádzané premiérové inscenácie operety Vojvodkyňa z Chicaga (22. a 25. septembra) a opery Roberto Devereux (30. septembra a 1. októbra), ale aj viacero komornejších projektov, ktoré divadlo uviedlo online v čase pandémie.V čase pandémie sme mohli byť v opere a skúšať, len sme nemohli hrať. Je to neštandardné mať dve rôzne premiéry dva víkendy po sebe, ale tým že to bolo už nacvičené a „Chicago“ malo už aj verejné generálky, dalo sa to zvládnuť.Najpozoruhodnejšie v tejto operete sú dva rôzne hudobné žánre, ktoré ako keby jeden s druhým zápasili. Americký charleston, foxtrot, slow fox súťažia s maďarským čardášom a nostalgickými melódiami „starých čias". Do "Európy" prichádza niečo nové moderné. Kálmán si nechával posielať noty z Ameriky, študoval ich, predtým v Amerike nikdy nebol. Jeho hudobné motívy sú absolútne chytľavé a geniálne skomponované. Košická inscenácia je vynikajúca a ako to v operete býva často, je prispôsobená súčasnej dobe. Je v nej aj politická satira a aj satira na súčasnú pandémiu covidu.Áno, to je absolútne geniálne. Kálmán bol geniálny skladateľ!S pani Gruberovou som pred pár dňami telefonoval a ona vyslovila veľký smútok, že sa to nemohlo uskutočniť a že tá pandémia tak nešťastne „zamiešala karty…". Je to veľká škoda. A vyzdvihol by som určite záverečnú scénu Alžbety, keď sa zošalie. Je to hudobný skvost a je veľmi náročná pre soprán. A v celej opere sú nádherné melódie a dramaturgicky je skvele vystavaná.Keď sme natočili video, v čase keď boli divadla zatvorené pre publikum, poslal som jej ho. Videla ho a páčila sa jej inscenácia aj speváci.Práve v tom speváckom umení a sprevádzaní speváka. Orchester má v áriách vyslovene sprievodnú funkciu. Treba dokonale poznať text a presne i to, čo spevák robí, kde spomalí, zrýchli, akú dynamiku robí. Keďže boli za čias Donizettiho iné hudobné nástroje ako dnes, treba robiť veľké zásahy do dynamiky. Tam, kde je fortissimo, okrem pár miest, kde si to dramaturgia vyžaduje, treba urobiť dobrý zvukový balans medzi orchestrom a javiskom. Ale to najnáročnejšie v bel canto štýle je práve sprevádzať spevákov, pretože ten štýl je veľmi transparentný a všetko je počuť. Zdá sa, že orchestrálny sprievod bel canta je príliš jednoduchý ale to je práve v tomto to zaujímavé. Vidieť to hlavne v operách Vincenza Belliniho.Samozrejme, bude to presne to isté, len tam budú diváci.Veľmi dobre sa mi tu pracuje. Zbor a orchester už poznám dlhšiu dobu, hosťoval som tu už od roku 2013 pravidelne. Súbor má veľký potenciál.Rozhodli sme sa uviesť časti z opier, ktoré maestro Peter Dvorský najčastejšie spieval. Na koncerte zaznie druhé dejstvo Bohémy, tretie dejstvo Toscy, duelová scéna z Onegina a tretie dejstvo Jej pastorkyne. Okrem našich sólistov sa predstavia aj jeho bratia Petra Dvorského Miro a Jaro a Peter Berger. A čo sa týka prekvapení? Tie sa predsa nezverejňujú. Ak diváci prídu na koncert, uvidia, či nejaké bude.