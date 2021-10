So štátom podnikajú tisíce firiem, ich počet stúpa už druhý rok

Najviac firiem v oblasti výstavby

19.10.2021 (Webnoviny.sk) - V registri partnerov verejného sektora je aktuálne zapísaných 22 968 subjektov. So štátom tak na Slovensku obchoduje 21 502 právnických a 1 466 fyzických osôb. Ako ďalej informuje poradenská spoločnosť Dun & Bradstreet, medziročne počet takýchto firiem narástol o 2 000, za dva roky o 4 000.Najviac z nich podniká v oblasti výstavby obytných a neobytných budov (974), farmácie (955) a poradenských služieb v oblasti podnikania a riadenia (734).„Z verejne dostupných údajov vyplýva, že štátna správa najčastejšie podniká so spoločnosťami sídliacimi v Bratislavskom kraji (6 304), Košickom kraji (3 077) a Prešovskom kraji (2 711), najmenej s firmami z Trnavského kraja (1 707). Z databázy ďalej vyplýva, že najväčšie zastúpenie majú podniky dosahujúce obrat jeden milión eur (13 861),“ uviedla analytička spoločnosti Dun & Bradstreet Petra Štěpánová V roku 2017 nadobudol u nás platnosť zákon o registri partnerov verejného sektora, ktorý hovorí o tom, že štát môže uzatvárať zmluvy len so spoločnosťami, ktoré sú v tomto registri zapísané.Podstata zákona pritom spočíva v tom, že firmy pri zápise do registra musia priznať celú vlastnícku štruktúru, a to vrátane konečného užívateľa výhod, teda konečného majiteľa, aby sa zamedzilo obchodovaniu štátnych inštitúcií so schránkovými firmami s nastrčeným vlastníkom.Dun & Bradstreet je svetový líder v poskytovaní dát a analytických riešení.