Sobáše homosexuálov ustúpili v českej Snemovni hádkam o športe

Na archívnej snímke prázdna Poslanecká snemovňa. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 1. novembra (TASR) - Poslanecká snemovňa českého parlamentu sa mala v stredu v prvom čítaní zaoberať sobášmi párov rovnakého pohlavia. Zároveň mala pojednávať aj úplne protikladnú novelu - aby manželstvo medzi mužom a ženou bolo zakotvené v ústave. Namiesto toho sa však poslanci hádali o podpore športu, sumarizovala vo štvrtok na svojej webovej stránke televízia Nova.Gayovia a lesbičky si od stredajšieho dňa veľa sľubovali. Desiatky sa ich dokonca vybrali priamo do Snemovne - ale nedočkali sa. Homosexuáli si tak na ďalšie rokovanie budú musieť počkať pravdepodobne až do polovice novembra.V jednotlivých politických stranách však na tému manželstva osôb rovnakého pohlavia nepanuje zhoda. Väčšina poslaneckých klubov preto necháva svojim členom pri hlasovaní voľnú ruku. Za sobáše osôb rovnakého pohlavia sú ako celok len Piráti, približuje ďalej spravodajský server tn.nova.cz.Registrovaní partneri nemajú rovnaké práva ako manželia. Po svadbe napríklad nevzniká automaticky spoločný majetok. Ak chcú mať spoločné priezvisko, musia o to špeciálne požiadať. Takisto nemajú nárok ani na vdovský či vdovecký dôchodok a nemôžu si spoločne osvojiť dieťa. Nemôžu si dokonca osvojiť ani biologické dieťa svojho partnera, vysvetľuje televízia Nova.