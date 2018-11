Sobrance povedie opätovne P. Džurina

Pavol Džurina, archívna snímka. Foto: TASR Roman Hanc Pavol Džurina, archívna snímka. Foto: TASR Roman Hanc

Sobrance 11. novembra (TASR) – Sobrance povedie opätovne Pavol Džurina (nezávislý). Svoj hlas mu v sobotňajších (10. 11.) komunálnych voľbách odovzdalo 1072 ľudí, čo predstavuje 38,32 percenta. Vyplýva to z definitívnych výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR."Chcem poďakovať všetkým voličom, ktorí prišli voliť, a zvlášť chcem poďakovať tým, ktorí dali hlas mne a našim kandidátom na poslancov do mestského zastupiteľstva. Chcem zagratulovať všetkým zvoleným poslancom a teším sa na spoluprácu. Ideme si vyhrnúť rukávy a pracovať na projektoch, ktoré máme rozrobené," uviedol v pondelok pre TASR Džurina. Spomenul aj tie, na ktoré samospráva získala financie z eurofondov. "Či už sú to materská alebo základná umelecká škola, komunitné centrum či kompostéry," vymenoval s tým, že prvoradou úlohou je tieto projekty rozbehnúť a začať ich realizovať.Druhým v poradí bol v tohtoročných komunálnych voľbách tiež nezávislý Marián Petro s počtom hlasov 860. Na tretej priečke skončila Alena Hiráková (SNS), dôveru jej prejavilo 418 ľudí. Ďalším bol Daniel Tiža (OĽaNO, Sme rodina - Boris Kollár, NOVA, Progresívne Slovensko), ktorého volilo 390 občanov. Ako piaty skončil Štefan Staško s 22 hlasmi, ten sa však kandidatúry ešte v týždni pred voľbami vzdal. Nezávislý kandidát Miroslav Kulko získal 18 hlasov a Ján Semka (Európska demokratická strana) o jeden menej.Sobrančania si okrem hlavy mesta zvolili aj 13 poslancov. Najviac kresiel obsadia nezávislí poslanci (5), za stranu Doma dobre budú dvaja, po jednom poslancovi budú mať Demokratická strana, KDH, Národná koalícia, SNS, Sme rodina – Boris Kollár a Strana zelených Slovenska.Volebná účasť v meste bola na úrovni 60,46 percenta.