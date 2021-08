Sochu barlolámača na priečelí Kolonádového mosta zreštaurujú, mesto Piešťany získalo 15-tisícovú dotáciu

Svetoznámy symbol kúpeľov

Lámač barlí bol aj symbolom Piešťan

27.8.2021 (Webnoviny.sk) - Mesto Piešťany dá zreštaurovať známu sochu barlolámača, ktorá už takmer deväťdesiat rokov stojí na priečelí Kolonádového mosta.Z programu Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom získali Piešťany na obnovu sochy dotáciu 15-tisíc eur. Je to približne tretina čiastky, ktorú samospráva na obnovu tejto národnej kultúrnej pamiatky žiadala.Ako informovala piešťanská radnica na svojom webovom sídle, časť z týchto peňazí pôjde na projektovú dokumentáciu na obnovu technológie fontány podľa pôvodných výkresov architekta Emila Belluša.Bronzová socha muža, ktorý láme barlu, stojí na priečelí Kolonádového mosta od roku 1933. Barlolámač sa stal svetoznámym symbolom piešťanských kúpeľov.Socha je najviac fotografovaným objektom kúpeľného mesta. Jej autorom je sochár Robert Kühmayer, do bronzu ju odliali v Prahe.Lámač barlí bol však symbolom Piešťan už predtým, ako ho nájomca kúpeľov Ľudovít Winter dal odliať do bronzu. Obrázok lámača barlí pre Wintera nakreslil ešte koncom 19. storočia začínajúci výtvarník Artur Heyer. Postavičku dal Winter zaregistrovať ako ochrannú známku piešťanských kúpeľov a jej ochranu si zabezpečoval súdnou cestou.Objavovala sa na plagátoch, propagačných materiáloch a ďalších tlačovinách podniku. Kým však bronzový barlolámač likviduje zdravotnú pomôcku v rukách, jeho predchodca na obrázkoch lámal barlu cez koleno.