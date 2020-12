Sochy z trnavskej Kalvárie sa vrátia na svoje miesto, reštaurátori dokončili ich obnovu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.12.2020 - Kamenné kríže s kovovými sochami Krista a lotrov Dismasa a Gesmasa z Kalvárie v Trnave sa po dlhom čase na budúci rok vrátia na svoje miesto. Spolu s nimi aj sochy Panny Márie a sv. Jána. Všetky prvky ešte v roku 2016 premiestnili do ateliérov reštaurátorov, kde podstúpili kompletnú obnovu. Obnova sôch a krížov bola naplánovaná na päť rokov, celkové náklady na reštaurátorské práce vyčíslili na 131-tisíc eur.Súsošie na umelo vytvorenom vŕšku Golgota v Trnave pozostáva z troch kamenných podstavcov s krížmi, na ktorých sú kovové sochy ukrižovaného Krista a po stranách sochy lotrov. Medzi nimi sa nachádzajú ďalšie dva podstavce so sochami Panny Márie a sv. Jána. Úlohou reštaurátorov bolo vrátiť sochám chýbajúcu hmotu, zamedziť ich ďalšej deštrukcii a v náznakovej rekonštrukcii im vrátiť pôvodný farebný výraz.Kalvária v Trnave, pri vtedajšom lazarete, bola vybudovaná už v 18. storočí, v priebehu 19. storočia však zanikla. Krížovú cestu s Golgotou dal opäť v rokoch 1900 – 1901 vybudovať trnavský mešťan Jozef Müller. Tvorí ju štrnásť kaplniek a vŕšok Golgota so sochami. Z reštaurátorského výskumu vyplýva, že sochy, vytvorené ako kovové odliatky, mohli byť dielom známej trnavskej zvonolejárskej firmy bratov Fischerovcov.