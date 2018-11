Socialisti v EP: Európska ľudová strana kráča v ústrety extrémistom

Udo Bullmann, archívna snímka. Foto: Wikipedia Foto: Wikipedia

Brusel 9. novembra (TASR) - Europoslanci z Pokrokovej aliancie socialistov a demokratov (S&D) v piatok vyjadrili znepokojenie nad pokusmi o zablokovanie konania proti vláde maďarského premiéra Viktora Orbána, ktoré súvisí s jeho útokmi na základné princípy demokracie.Konanie voči Maďarsku sa podľa S&D pokúša zablokovať rakúske predsedníctvo v Rade EÚ a niektorí vedúci predstavitelia Európskej ľudovej strany (EPP/EĽS).Šéf politickej skupiny S&D Udo Bullmann v správe pre médiá pripomenul septembrové uznesenie europarlamentu, v ktorom drvivá väčšina poslancov - vrátane členov skupiny EPP -, hlasovala za začatie právneho konania podľa článku 7 Lisabonskej zmluvy proti maďarskej vláde. Podľa poslancov totiž Orbánov kabinet ohrozuje zásady, na ktorých je založená Únia.Socialistická frakcia v europarlamente kritizuje skutočnosť, že rakúskemu predsedníctvu trvalo viac ako dva mesiace, aby sa zaoberalo touto otázkou. Rakúsko to chce urobiť na budúci pondelok (12.11) v Bruseli so zástupcami EP, avšak iba v podobe neformálneho stretnutia s ministrami členských štátov, ktorí sa zúčastnia zasadnutia rady EÚ pre všeobecné záležitosti.Bullmann vo svojej správe skonštatoval, že ani po uznesení prijatom v EP sa situácia v Maďarsku nezlepšila. Pripomenul, že Stredoeurópska univerzita bola vôbec prvou univerzitou v histórii Únie, ktorá bola nútená opustiť niektorú z členských krajín.odkázal Bullmann do tábora ľudovcov.Zdôraznil v tejto súvislosti, že EPP sa stále nazýva centristickou a proeurópskou stranou, avšak jej politici blokujú akúkoľvek európsku reformu a v politickom spektre sa svojimi činmi a slovami posúvajú čoraz viac doprava. Urobil tak aj rakúsky kancelár Sebastian Kurz, keď minulý týždeň po vzore Viktora Orbána Rakúsko odmietlo globálny pakt OSN o migrácii.uviedol Bullmann.