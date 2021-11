Sociálna poisťovňa dostane od štátu 400 miliónov eur, v ďalších rokoch bude suma stúpať

Viac peňazí od ekonomicky aktívnych osôb

Vyplácanie dôchodkov porastie

30.11.2021 (Webnoviny.sk) - Sociálna poisťovňa by mala budúci rok dostať finančnú výpomoc zo štátneho rozpočtu v sume 400 miliónov eur. Vyplýva to z rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024, ktorý schválil parlament.V roku 2023 by mala vláda pomôcť poisťovni sumou 450 miliónov eur a v roku 2024 čiastkou 650 miliónov eur. "Výška transferu zo štátneho rozpočtu zohľadňuje nevyhnutnú technickú rezervu finančných prostriedkov pre zachovanie platobnej schopnosti Sociálnej poisťovne," uvádza sa v materiáli. V tomto roku by mala poisťovňa zo štátneho rozpočtu dostať finančnú výpomoc vo výške 749,2 milióna eur.V budúcom roku by mala poisťovňa hospodáriť s príjmami v celkovej sume 10,61 miliardy eur, z čoho by 781 miliónov eur mal tvoriť prebytok z tohto roku a ďalších 400 miliónov eur spomínaná pomoc zo štátneho rozpočtu. Bez tohtoročného prebytku a bez výpomoci od štátu by tak mala mať poisťovňa príjmy vo výške 9,43 miliardy eur. Výdavky poisťovne na rok 2022 majú dosiahnuť 9,9 miliardy eur. Od ekonomicky aktívnych osôb, teda od zamestnancov, dohodárov, či samostatne zárobkovo činných osôb by poisťovňa mala v budúcom roku vybrať 8,84 miliardy eur, čo by malo byť o 450 miliónov eur viac ako v tomto roku.Na vyplácanie dôchodkov má poisťovňa v budúcom roku vynaložiť 8,24 miliardy eur, teda o 326 miliónov eur viac ako v tomto roku. Z tejto sumy by si 109,5 milióna eur mala vyžiadať valorizácia dôchodkov od 1. januára budúceho roka. Výdavky na dávky nemocenského poistenia a dávky v nezamestnanosti však majú oproti tomuto roku klesnúť.Kým v tomto roku by výdavky na dávky nemocenského poistenia mali dosiahnuť 1,13 miliardy eur, na rok 2022 by sa mali znížiť na 1,09 miliardy eur. Pri výdavkoch na dávky v nezamestnanosti má ísť o pokles z tohtoročných 309,9 milióna eur na 304,1 milióna eur.