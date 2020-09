Sociálna poisťovňa hlási, že na zavedenie tehotenskej dávky sa nedokáže pripraviť a žiada o odklad

Poisťovňa bude potrebovať viac zamestnancov

Nárok majú pracujúce tehotné i študentky

3.9.2020 - Sociálna poisťovňa žiada ministra práce a sociálnych vecí Milana Krajniaka (Sme rodina), aby sa tehotenská dávka zaviedla na Slovensku o pol roka neskôr. Upozorňuje na to, že sa do 1. januára budúceho roka, keď sa má tehotenská dávka začať vyplácať, nedokáže na tento krok pripraviť.Sociálna poisťovňa to uviedla ako zásadnú pripomienku k návrhu zákona o finančnej podpore detí a rodín. Účinnosť tohto návrhu zákona navrhuje poisťovňa posunúť tak, aby bolo možné najskôr zaviesť inštitút dlhodobého ošetrovného a následne po šiestich mesiacoch tehotenskú dávku."V súčasnej krízovej situácii v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu Sociálna poisťovňa a zhotovitelia informačných systémov presunuli všetky personálne kapacity do riešenia problematiky pandemických dávok," upozorňuje poisťovňa.Ako ďalej uviedla, z tohto dôvodu požiadala aj o odklad účinnosti zákona, ktorými sa má zaviesť napríklad dlhodobé ošetrovné a zákona, ktorým sa má zrušiť predkladanie potvrdení o nemocenských a dôchodkových dávkach a zaviesť povinnosť orgánov verejnej moci získavať informácie, ktoré sú obsahom potvrdení, priamo z informačného systému Sociálnej poisťovne.Poisťovňa tiež navrhuje, aby sa tehotenský príspevok vyplácal ženám až do skončenia tehotenstva, a nie len do vzniku nároku na materskú dávku. "Navrhovanou zmenou by sa odstránil problém a administratívna záťaž vo vzťahu ku všetkým subjektom (poistenkyňa, študentka, škola, Sociálna poisťovňa), súvisiaca so sledovaním a preukazovaním nároku na výplatu materského počas nároku na tehotenské," tvrdí Sociálna poisťovňa.Upozorňuje tiež na to, že tehotenská dávka je po dlhodobom ošetrovnom druhá nová nemocenská dávka, ktorá má byť zavedená do praxe v roku 2021, a preto bude nevyhnutné zvýšiť počet zamestnancov Sociálnej poisťovne.Od začiatku budúceho roka by mala Sociálna poisťovňa takmer 21-tisíc pracujúcim tehotným ženám vyplácať tehotenskú dávku. Nárok na túto dávku má žene vzniknúť od 13. týždňa tehotenstva, ak žena bola nemocensky poistená najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch. Výška tehotenskej dávky má tvoriť 15 percent z hrubej mzdy zamestnankyne, resp. z vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby.Žena stratí nárok na vyplácanie tehotenskej dávky odo dňa, keď jej Sociálna poisťovňa začne vyplácať materskú dávku, čo je spravidla od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu. Zavedenie tehotenskej dávky by malo v budúcom roku zvýšiť výdavky Sociálnej poisťovne o 54,2 milióna eur, v roku 2022 o 61,8 milióna eur a v roku 2023 o 64,3 milióna eur.Rezort práce určil minimálnu sumu tehotenskej dávky, ktorá nemá byť nižšia ako 10 % maximálneho denného vymeriavacieho základu. V roku 2021 tak najnižšia možná tehotenská dávka pre živnostníčky aj zamestnankyne pri 30-dňovom mesiaci dosiahne 215,50 eura.Maximálna suma tehotenskej dávky pre ženy, ktoré v hrubom zarábajú 2 184 eur a viac, by mala budúci rok dosahovať vyše 320 eur mesačne. Priemerná mesačná suma vyplatenej tehotenskej dávky by mala podľa odhadu rezortu práce a sociálnych vecí v budúcom roku predstavovať 236 eur.Pre nepracujúce tehotné študentky vysokých škôl a plnoleté tehotné študentky stredných škôl, ktorým nevznikne nárok na priznanie tehotenského ako nemocenskej dávky, sa má od 13. týždňa tehotenstva zaviesť tehotenské štipendium v sume 200 eur. Na takéto štipendium má mať nárok približne 750 študentiek mesačne. Zavedenie tehotenského štipendia by si malo z rozpočtu ministerstva školstva vyžiadať ročne 1,8 milióna eur.