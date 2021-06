Sociálna poisťovňa mala počas pandémie pokles výdavkov, na dôchodky dala o vyše 40 miliónov eur menej

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.6.2021 (Webnoviny.sk) - Výdavky Sociálnej poisťovne na vyplácanie dôchodkových dávok za prvé štyri mesiace tohto roka medziročne klesli o 43,2 milióna eur.Kým v januári až apríli minulého roka vynaložila poisťovňa na výplatu penzií takmer 2,62 miliardy eur, v prvých štyroch mesiacoch tohto roka to bolo 2,57 miliardy eur. Vyplýva to zo správy o hospodárení Sociálnej poisťovne za január až apríl tohto roka.Výdavky poisťovne na vyplácanie penzií pritom doteraz každoročne stúpali, aj vzhľadom na pravidelné zvyšovanie dôchodkov od 1. januára kalendárneho roka. Vlani sa napríklad za január až apríl medziročne zvýšili o 177 miliónov eur, v rovnakom období roka 2019 o 101,5 milióna eur.Tohtoročné nižšie výdavky na vyplácanie dôchodkov poisťovňa zdôvodňuje nižším počtom, ako aj nižšou priemernou výškou novopriznaných dôchodkov a vyšším počtom penzií, ktoré poisťovňa prestala vyplácať.Kým v apríli minulého roka vyplácala Sociálna poisťovňa 1 milión 722-tisíc dôchodkov, v apríli tohto roka to bolo 1 milión 708-tisíc penzií. Oproti koncu minulého roka sa počet vyplácaných dôchodkov znížil o 22,3 tisíca.