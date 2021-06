Sociálna poisťovňa mala výpadok, treba si skontrolovať e-mail o podaní čestného vyhlásenia za máj

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.6.2021 (Webnoviny.sk) - Sociálna poisťovňa identifikovala technický výpadok na strane dodávateľa, ktorý ovplyvnil doručovanie e-formulára Čestné vyhlásenie pre odklad poistného za máj 2021 do poisťovne.Sociálna poisťovňa sa za výpadok ospravedlňuje. Chyba je podľa poisťovne odstránená, odvádzateľom poistného však odporúča skontrolovať si podanie odkladu. Tí odvádzatelia poistného, ktorí dostali potvrdzujúci e-mail o spracovaní čestného vyhlásenia, už nemusia čestné vyhlásenie podávať opakovane.„Prosíme tých zamestnávateľov a SZČO , ktorí v dňoch od 26. 5.2021 (od 14.50 hod.) do 2. 6. 2021 (do 10.15 hod.) posielali toto čestné vyhlásenie a do dnešného dňa nedostali potvrdzujúci e-mail o spracovaní čestného vyhlásenia za máj 2021, aby toto čestné vyhlásenie podali opakovane," uviedla poisťovňa v tlačovej správe. Odporúča tak urobiť do termínu splatnosti poistného.Žiadateľov o odklad poistného poisťovňa ubezpečuje, že bude akceptovať podaný formulár aj po tomto termíne. Elektronický formulár čestného vyhlásenia je už plne funkčný.