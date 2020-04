Sociálna poisťovňa nebude účtovať úroky z omeškania dlžníkom, ktorí sa oneskoria so splátkami

Hotovostná platba na pobočkách

Dôchodca bude chodiť penzia na účet blízkeho

1.4.2020 - Dlžníci v Sociálnej poisťovni, ktorí majú s poisťovňou dohodnuté splátkové kalendáre, nebudú pri omeškaní so splátkou platiť žiadne úroky z omeškania. V parlamentnej rozprave to uviedol minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak."Z 10-percentného minimálneho úroku ho rušíme počas krízovej situácie na nulový. Za to, čo dlžník nezaplatí v splátkach počas tohto krízového obdobia, nebude platiť žiadne úroky z omeškania," povedal. Ide o jeden z pozmeňujúcich návrhov, o ktorom by mal vo štvrtok rokovať parlamentný sociálny výbor.Pre ľudí sa má tiež dočasne obmedziť možnosť platiť sociálne odvody v hotovosti na pobočkách Sociálnej poisťovne. Podľa Krajniaka sa tým dosiahne to, aby sa pracovníčky poisťovne čo najmenej fyzicky kontaktovali s klientmi."Klienti môžu zaplatiť v hotovosti na pošte a pobočkách bánk," tvrdí. Ďalšie opatrenie sa týka dávky v nezamestnanosti.Novela zákona by sa mala pri zohľadňovaní nároku na dávku v nezamestnanosti uplatňovať spätne od 12. marca tohto roka, kedy boli vyhlásené prvé opatrenia pri mimoriadnej situácii. "Aby aj táto časť marcového obdobia bola započítaná a riešená," povedal.Dôchodca, ktorý v súčasnosti dostáva svoju penziu poštou a nemá zriadený účet v banke, bude môcť v tomto krízovom období svoj dôchodok dostávať na bankový účet inej osoby, ktorú si sám určí."Nevieme, dokedy bude pošta schopná, aj vzhľadom na obavy zamestnancov pošty, doručovať dôchodky včas a všetkým dôchodcom," objasnil Krajniak. Riešiť sa má aj situácia približne 5-tisíc mamičiek, ktoré počas tejto krízy prestanú poberať rodičovský príspevok."Mohli by nastúpiť do zamestnania a prihlásiť deti do škôlky, ale nenastúpia do škôlky, pretože škôlky sú zavreté," upozornil minister. Tieto mamičky by podľa ministra mali dostávať aspoň ošetrovné, teda tzv. OČR na dieťa. "Je to skupina ľudí, ktorú tie opatrenia doteraz nepokrývali," tvrdí.Zaviesť sa má tiež možnosť, aby žiadosť o nemocenské dávky a dávku v nezamestnanosti mohli ľudia podať do Sociálnej poisťovne elektronicky, bez zaručeného elektronického podpisu. "Slúži to na zvládnutie státisícov žiadostí, ktoré chodia," dodal.