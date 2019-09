Sociálna poisťovňa nemôže zrušiť zmluvu o vstupe do 2. piliera

Sociálna poisťovňa, archívna snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 24. septembra (TASR) - Podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení od zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení nemožno odstúpiť, vypovedať ju ani zrušiť dohodou zmluvných strán. Preto, keď si fyzická osoba následne, teda po uzatvorení zmluvy, uvedomí, že účasť v 2. pilieri by bola pre ňu nevýhodná, nemôže od nej odstúpiť a ani Sociálna poisťovňa takúto zmluvu nemôže vymazať z registra len na základe žiadosti sporiteľa.informuje Peter Višváder, hovorca poisťovne.Podľa neho je v tejto súvislosti dôležité aj to, v akom čase chce poistenec-sporiteľ zmeniť svoje rozhodnutie a zmluvu zrušiť. Ak požiada o výmaz zmluvy z registra ešte pred tým, ako údaje zo zmluvy DSS poslala Sociálnej poisťovni, takéto podanie poisťovňa pošle bezodkladne na preverenie späť do DSS.Príslušná DSS je povinná zabezpečiť zaslanie údajov zo zmluvy do Sociálnej poisťovne elektronicky v štruktúre a spôsobom určeným poisťovňou do 15 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení. Zmluvy fyzicky nie sú v Sociálnej poisťovni, tá len spravuje register zmlúv, t. j. informačný systém automatizovane posúdi, či sú splnené formálne podmienky na zápis údajov takejto zmluvy, najmä či ide o fyzickú osobu s evidovaným dôchodkovým poistením a s vekom do 35 rokov veku. O zápise zmluvy, respektíve jej „nezápise“ – pri nesplnení formálnych podmienok - Sociálna poisťovňa informuje DSS, ktorá následne zasa informuje sporiteľa.