Sociálna poisťovňa nepriznala materskú dávku desiatkam otcom, vykazovali aj znaky fiktívnej starostlivosti

Otec dieťaťa má nárok na materskú dávku najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu matky, ak matka nepoberá materskú dávku alebo rodičovský príspevok. Materskú dávku môže otec dostávať 28 týždňov odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti, pričom túto možnosť musí využiť najneskôr do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa.



Otec však musí byť v posledných dvoch rokoch pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti nemocensky poistený najmenej 270 dní. Suma materskej dávky dosahuje 75 % z hrubej mzdy zamestnanca, resp. z vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO).





6.6.2023 (SITA.sk) - Každý ôsmy otec počas minulého roka po priznaní nároku na materskú dávku súbežne vykonával zárobkovú činnosť. Tieto prípady podľa Sociálnej poisťovne vykazovali znaky fiktívneho prevzatia dieťaťa do starostlivosti.Poisťovňa preto vlani prešetrila 1 912 uplatnených nárokov na materskú dávku. Nárok na materskú dávku po prešetrení týchto prípadov poisťovňa nepriznala 50 otcom. Uvádza sa to v správe o výsledkoch kontrolnej činnosti Sociálnej poisťovne v roku 2022 a plnení akčného plánu boja proti zneužívaniu sociálneho systému.V ostatných prešetrených prípadoch, v ktorých Sociálna poisťovňa nárok na materskú dávku priznala, vyplatila otcom materskú dávku v celkovej sume takmer 10 miliónov eur. V minulom roku pritom poisťovňa vyplatila otcom materské dávky v celkovej čiastke 73,3 milióna eur. Nárok na materskú dávku si vlani uplatnilo 16,3 tisíca otcov.