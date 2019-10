Sociálna poisťovňa organizuje slovensko-nemecké dni o dôchodku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 22. októbra (TASR) - Medzinárodné poradenské dni, ktoré Sociálna poisťovňa (SP) pripravuje spolu s nemeckou Dôchodkovou poisťovňou (Deutsche Rentenversicherung) patria k tým, o ktoré poistenci prejavujú veľký záujem. Najbližšie sa uskutočnia v Sociálnej poisťovni, ústredie, Ul. 29. augusta č. 10 v Bratislave počas dvoch dní, a to 5. novembra 2019 od 10.00 do 17.00 h a 6. novembra 2019 od 9.00 do 16.00 h. TASR o tom informoval hovorca SP Peter Višváder.uviedol Višváder.Záujemcovia o účasť na Medzinárodných poradenských dňoch si môžu dohodnúť termín stretnutia na čísle +421 906171635 alebo e-mailom na adrese prihlasovanie@socpoist.sk. Prednosť budú mať vopred objednaní klienti. Bezplatné poradenstvo však poskytnú všetkým záujemcom.Pri telefonickom alebo e-mailovom objednávaní je potrebné uviesť svoje meno, priezvisko, rodné číslo a číslo nemeckého poistenia. V prípade, že ide o pozostalostnú dávku, treba uviesť aj údaje o zomretom poistencovi. Záujemcovia o konzultácie či vybavovanie dôchodkových dávok by si mali so sebou priniesť aj osobné doklady alebo ďalšie dokumenty o ich dôchodkovom poistení.