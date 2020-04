Sociálna poisťovňa pociťuje výrazný pokles príjmov. Ak nepomôže štát, nebude mať z čoho vyplácať dávky

23.4.2020 - Negatívne dôsledky koronakrízy už v plnej miere pociťuje aj Sociálna poisťovňa. S pokrytím financií na vyplácanie dôchodkov či nemocenských dávok jej v apríli musel vo výraznejšej miere pomôcť štát. Kým od začiatku tohto roka do konca marca dostala poisťovňa zo štátneho rozpočtu 52,3-milióna eur, v období od 1. apríla do 22. apríla tohto roka, teda počas troch týždňov, štát Sociálnej poisťovni pomohol sumou 317,4-milióna eur.





Sociálnej poisťovni dochádzajú peniaze

Negatívny dopad novely zákona

Výdavky rapídne rastú

Vyplýva to z informácií, ktoré agentúre SITA poskytol hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder."V ďalších mesiacoch roka 2020 bude Sociálna poisťovňa intenzívne komunikovať s Ministerstvom financií SR a v prípade potreby požadovať ďalšie finančné prostriedky pre zabezpečenie platobnej schopnosti v zmysle zákona o sociálnom poistení," dodal hovorca poisťovne. V minulom roku pritom poisťovňa hospodárila bez finančnej pomoci zo štátneho rozpočtu.Sociálna poisťovňa má tento mesiac nižšie príjmy z poistného od ekonomicky aktívnych osôb aj pre ekonomické opatrenia súčasnej vlády súvisiace s koronakrízou.Zamestnávateľom a povinne poisteným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktorých obrat alebo príjem z podnikania klesol najmenej o 40 percent, sa totiž posunula splatnosť marcového poistného na sociálne a zdravotné poistenie z apríla na koniec júla tohto roka.Poistné, ktoré platí zamestnanec, a odvádza ho jeho zamestnávateľ, je zamestnávateľ naďalej povinný odvádzať v pôvodných termínoch splatnosti.Vláda zároveň môže nariadením stanoviť aj ďalšie mesiace, za ktoré sa časti zamestnávateľov a SZČO posunie splatnosť sociálnych a zdravotných odvodov.Negatívny vplyv na príjmy Sociálnej poisťovne bude mať budúci mesiac aj novela zákona o sociálnom poistení, podľa ktorej časť zamestnávateľov a povinne poistených SZČO nebude musieť v máji za apríl zaplatiť odvody do Sociálnej poisťovne.Pôjde o tie subjekty, ktoré v apríli tohto roka najmenej na 15 dní uzatvorili svoje prevádzky, napríklad na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR.Na poistné, ktoré platí zamestnanec a odvádza ho zamestnávateľ, sa táto úľava nebude vzťahovať.Zamestnávateľ bude naďalej povinný odviesť ho v pôvodnom termíne splatnosti. Vláda bude môcť nariadením stanoviť aj ďalšie mesiace, za ktoré vymedzení zamestnávatelia a SZČO nebudú povinní zaplatiť sociálne odvody. Toto opatrenie v stredu schválil parlament.Výdavky Sociálnej poisťovne, naopak, zvýšilo zavedenie tzv. pandemických ošetrovných a PN. Parlament koncom marca tohto roka schválil novelu zákona o sociálnom poistení, ktorou sa zaviedlo pandemické ošetrovné a nemocenské pri karanténe. Ošetrovné , takzvané OČR, sa po novom vypláca celé obdobie starostlivosti o dieťa počas uzatvorenia škôlok a škôl, ak ide o dieťa do 11 rokov veku. Ministerstvo práce a sociálnych vecí predpokladá, žes celkovou dĺžkou trvaniaa priemernou dennou sumouZaviedol sa tiež nárok na nemocenské pri karanténe alebo povinnej izolácii, ktoré Sociálna poisťovňa vypláca od prvého dňa vo výške 55 % vymeriavacieho základu. Tieto dve opatrenia by si mali v tomto roku zo Sociálnej poisťovne vyžiadať 338,5 milióna eur.