Sociálna poisťovňa pokračuje v elektronizácii služieb, dokument A1 má už aj online podobu

Prenosný dokument A1

Práca v zahraničí

19.5.2023 (SITA.sk) - Sociálna poisťovňa pokračuje v elektronizácii služieb. Zjednodušila proces vydávania prenosných dokumentov A1 pre prácu v zahraničí, o ktorý ju ročne požiada približne 120-tisíc klientov väčšinou papierovou formou.Po novom môžu klienti o prenosný dokument A1 požiadať elektronicky, odpoveď dostanú do elektronickej schránky. Celý proces sa tak stáva efektívnejším a rýchlejším. V tlačovej správe to uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr. Od 15. mája tohto roka je možné požiadať o prenosný dokument A1 prostredníctvom elektronického formulára, ktorý sa nachádza a zasiela prostredníctvom webového portálu Sociálnej poisťovne. Práca v zahraničí si pre niektoré kategórie zamestnancov alebo samostatne zárobkovo činné osoby vyžaduje vopred vybaviť prenosný dokument A1.Tento dokument určuje, v ktorej krajine bude občan sociálne poistený a kde bude platiť poistné na jednotlivé druhy poistenia podľa legislatívnych pravidiel danej krajiny. Sociálna poisťovňa klientom odporúča požiadať o prenosný dokument A1 včas ešte pred odchodom za prácou.Prenosný dokument A1 je potrebný v prípade, ak zamestnávateľ vysiela svojho zamestnanca pracovať do krajín Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska alebo SZČO bude v zahraničí pracovať na slovenskú živnosť, pričom pri výkone činnosti v zahraničí má naďalej podliehať sociálnemu poisteniu SR.O určenie uplatniteľnej legislatívy je potrebné žiadať aj v prípade súbežného výkonu práce vo viacerých z uvedených štátov. Jednotlivé žiadosti o vystavenie PD A1, podľa konkrétnej životnej situácie zamestnanca alebo SZČO, ktoré sa do 14. mája tohto roka podávali výlučne v papierovej podobe, je od 15. mája tohto roka možné podať prostredníctvom eFormulára.Príslušný eFormulár klient nájde a odošle prostredníctvom webového portálu Sociálnej poisťovne. K eFormuláru je potrebné priložiť prílohy, ktorými klient deklaruje skutočnosti uvádzané v eFormulári.