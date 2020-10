Sociálna poisťovňa posúdi odvodové povinnosti podnikateľov s odloženými daňami o mesiac neskôr

Daňové priznanie treba podať do 2. novembra

Maximálny a minimálny mesačný vymeriavací základ

21.10.2020 (Webnoviny.sk) - Samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) , ktoré podali daňové priznanie za minulý rok po 31. marci najneskôr do 2. novembra tohto roka, sa ich odvodové povinnosti do Sociálnej poisťovne posúdia až k 1. februáru 2021.V tlačovej správe o tom informuje Sociálna poisťovňa. Podnikateľom s odloženými daňami sa tak bude posudzovať vznik, zánik resp. trvanie povinného sociálneho poistenia k 1. februáru 2021. Ide o prvý deň tretieho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie daňového priznania.Poisťovňa koncom septembra informovala o tom, že SZČO s odloženými daňami sa ich odvodové povinnosti posúdia k 1. januáru 2021. Vychádzala vtedy z toho, že daňové priznania za minulý rok bude treba podať do 31. októbra.Posledný októbrový deň však tento rok pripadá na sobotu, a preto sa lehota na podanie daňových priznaní posúva na pondelok 2. novembra tohto roka."Keďže lehota na podanie daňového priznania za rok 2019 je v súlade s daňovým poriadkom do 2. novembra 2020, z tejto lehoty vychádza aj Sociálna poisťovňa pri stanovení okamihu na posúdenie vzniku, zániku resp. trvania povinného sociálneho poistenia SZČO," informovala poisťovňa v tlačovej správe.Povinné poistenie SZČO vznikne od 1. februára 2021 za predpokladu, že jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2019 bude vyšší ako 6 078 eur. Ak povinne poistená SZČO nebude mať príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2019 vyšší ako 6 078 eur, povinné poistenie jej zanikne 31. januára 2021.Vznik, resp. trvanie povinného poistenia SZČO od 1. februára 2021 aj s určením novej výšky poistného na základe údajov z daňového priznania za rok 2019 Sociálna poisťovňa písomne oznámi SZČO do 22. februára 2021.Od 1. januára 2021 je minimálny mesačný vymeriavací základ 546 eur, z toho vyplývajúce poistné pre SZČO je mesačne 180,99 eura. Maximálny mesačný vymeriavací základ je 7 644 eur, z toho vyplývajúce poistné pre SZČO je mesačne 2 533,98 eura.