Sociálna poisťovňa potrebuje od niektorých penzistov potvrdenie o žití, inak nevyplatí dôchodok

8.10.2023 (SITA.sk) - Sociálna poisťovňa potrebuje do 15. októbra od niektorých dôchodcov potvrdenie o žití. Európskej únie . Tam ho Sociálna poisťovňa dôchodcom zasiela spätne na štvrťročnej báze po predchádzajúcom doručení potvrdenia o žití.Dôchodcovia v štátoch, ktoré sa riadia koordinačnými nariadeniami Európskej únie, okrem Českej republiky, zasielajú potvrdenia o žití len raz ročne v januári.Tlačivo k potvrdeniu o žití, ktoré majú do 15. októbra Sociálnej poisťovni doručiť dôchodcovia z krajín mimo EÚ, musí byť riadne vyplnené a vlastnoručne podpísané.„Podpis pritom nesmie byť starší ako jeden mesiac pred jeho zaslaním Sociálnej poisťovni a súčasne musí byť úradne overený, napríklad notárom alebo zamestnancom príslušnej inštitúcie sociálneho zabezpečenia v danom štáte. Následne im Sociálna poisťovňa zašle dôchodok za tretí štvrťrok, teda za obdobie od 1. júla tohto roka do 30. septembra tohto roka," informuje Sociálna poisťovňa na svojom webe Tlačivá k potvrdeniu o žití zaslala Sociálna poisťovňa týmto dôchodcom ešte v januári. V rôznych jazykoch sú k dispozícii na webovej stránke Sociálnej poisťovne.