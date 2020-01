Sociálna poisťovňa prepočítava tisíce exekučných zrážok z dôchodkov

Penzie sa od januára zvýšili

Prepočet sa robí dvakrát za rok

14.1.2020 (Webnoviny.sk) - Dôchodcom, ktorí majú súdnym exekútorom nariadené exekučné zrážky, sa po zvýšení ich dôchodku zmení aj výška exekučnej zrážky.Ako informoval hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder , v týchto dňoch Sociálna poisťovňa prepočítava približne 35-tisíc exekučných zrážok.Dôchodky sa všetkým, teda aj exekvovaným dôchodcom, zvyšujú od 1. januára tohto roka, čím stúpa aj príjem exekvovaného dôchodcu."Sociálna poisťovňa je preto následne povinná vykonávať exekučné zrážky z aktuálnej zvýšenej sumy dôchodku, a preto pri každej zmene výšky dôchodku musí prepočítať aj výšku exekučnej zrážky," objasnil Višváder.Prepočet exekučnej zrážky dôchodcovi, ktorý má exekúciu, vykoná Sociálna poisťovňa vždy individuálne. Z valorizovaného dôchodku sa odpočíta základná suma, ktorá musí dôchodcovi zostať. Je to 100 % životného minima, čiže od 1. júla 2019 je to 210,20 eura mesačne.Na každú osobu, ktorej dôchodca poskytuje výživné, mu musí zostať ďalších 50 % sumy životného minima, teda 105,10 eura mesačne. Okrem toho sa ešte osobitne prihliada na prípady, ak je pohľadávkou výživné na maloleté dieťa. O zvýšenej sume exekučnej zrážky dostane dôchodca v januári od Sociálnej poisťovne písomné oznámenie.Výška exekučnej zrážky sa podľa Višvádera spravidla prepočítava dvakrát do roka, a to pri valorizácii dôchodkov v januári – vtedy sa výška zrážky spravidla zvýši a pri zvýšení životného minima v júli – vtedy sa výška zrážky spravidla zníži.