Sociálna poisťovňa pripravila nové kalkulačky na výpočet poistného

17.12.2021 (Webnoviny.sk) - Sociálna poisťovňa v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2022 pripravila nové kalkulačky na výpočet poistného pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby. Kalkulačky sú zverejnené na internetovej stránke Sociálnej poisťovne. Záujemcom poslúžia pre informatívny výpočet poistného.SZČO si v kalkulačke najprv zadá príjem z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti, následne aj čiastkový základ dane a zaplatené poistné, a to na povinné verejné zdravotné poistenie, na povinné nemocenské a dôchodkové poistenie i do rezervného fondu solidarity.Vypočíta vymeriavací základ a tiež jednotlivé sumy poistného. Ide o poistné na nemocenské, starobné, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity. SZČO sa zároveň dozvie aj súčet, teda celkové poistné, ktoré bude mesačne odvádzať Sociálnej poisťovni.Dobrovoľne poistená osoba si v kalkulačke najprv určí, aký je typ dobrovoľne poistenej osoby. Pomôcku s popisom nájde pri kalkulačke. Následne zadá svoj vymeriavací základ a kalkulačka jej informatívne vypočíta jednotlivé druhy poistného a ich súčet. Takto sa dozvie, koľko má celkovo mesačne odvádzať Sociálnej poisťovni.