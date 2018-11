Sociálna poisťovňa pripravuje ďalší poradenský deň

Sociálna poisťovňa Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 9. novembra (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) a Česká správa sociálneho zabezpečenia (ČSSZ) pripravujú pre poistencov medzinárodný poradenský deň, ktorý sa uskutoční v Uherskom Hradišti dňa 22. novembra 2018 v čase od 9.00 h do 16.00 h.nformoval TASR Peter Višváder, hovorca poisťovne.Odborníci pre oblasť dôchodkového poistenia zúčastnených krajín budú pripravení zodpovedať všetky otázky a pomôcť pri riešení konkrétnych dôchodkových záležitostí jednotlivých záujemcov.zdôraznil hovorca.V záujme kvalitného vybavenia problému je vhodné dohodnúť si vopred čas stretnutia na telefónnom čísle +420 572539196 alebo mailom iva.dvouleta@cssz.cz. Potrebné je uviesť rodné číslo a číslo českého poistenia.Poradenský deň je bezplatný a prednosť budú mať vopred objednaní klienti. Poradenstvo sa však poskytne všetkým záujemcom. Účastníci poradenského dňa by si mali so sebou priniesť okrem osobných dokladov tiež podklady týkajúce sa ich dôchodkového poistenia. V prípade, že ide o pozostalostnú dávku, je potrebné uviesť aj údaje o zomretom poistencovi.