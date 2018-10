Sociálna poisťovňa spustila rezervačný systém

Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 9. októbra (TASR) - Poistenci Sociálnej poisťovne si môžu vopred dohodnúť termín návštevy v najväčšej pobočke na Slovensku – v Bratislave a vo všetkých jej pracoviskách. Objednať sa možno na riešenie takých tematických oblastí, u ktorých je na to potrebný väčší časový priestor a je predpoklad, že pri náhodnej návšteve pobočky by poistenec musel na vybavenie čakať. Rezerváciou termínu sa tomu vyhne.informoval hovorca poisťovne Peter Višváder.Termín návštevy v pobočke Bratislava je možné objednať si cez webovú stránku www.socpoist.sk v časti Objednajte si termín návštevy v pobočke. Používateľ si prostredníctvom jednoduchej aplikácie vyberie agendu, ktorú potrebuje vybaviť. Následne zadá názov svojej obce (trvalé bydlisko) a systém mu ponúkne najbližšie pracoviská, ktoré môže navštíviť. Po zadaní dátumu a presného času systém vygeneruje potvrdenie termínu návštevy a meno pracovníka, ktorý bude s poistencom danú vec riešiť. Súčasťou rezervačného systému je aj poučenie, ktoré doklady si treba priniesť.Do konca roku 2018 by mal fungovať rezervačný systém pre všetky pobočky Sociálnej poisťovne na Slovensku.