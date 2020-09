Sociálna poisťovňa vyplatila na pandemických dávkach v nezamestnanosti už viac ako 22 miliónov eur

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.9.2020 (Webnoviny.sk) - Sociálna poisťovňa vyplatila v období od 1. mája do 31. augusta tohto roka takmer 63-tisíc pandemických dávok v nezamestnanosti v celkovej sume takmer 22,6 mil. eur. V tlačovej správe to uviedol hovorca poisťovne Peter Višváder Ako upozornil, podporné obdobie v nezamestnanosti sa poistencom, ktorým sa skončilo štandardné šesťmesačné obdobie a mali problém nájsť si prácu počas pandémie, predlžovalo štyrikrát. Počas tohto obdobia tak mali naďalej nárok na dávku v nezamestnanosti.Najviac pandemických dávok v nezamestnanosti od mája do konca augusta vyplatila pobočka Sociálnej poisťovne v Bratislave. Išlo o 7,3-tisíca dávok v celkovej výške 3,3 mil. eur.Druhý najväčší počet dávok v nezamestnanosti vyplatila pobočka Sociálnej poisťovne v Košiciach, a to 3,5-tisíca dávok za takmer 1,3 mil. eur. Pobočka Sociálnej poisťovne v Trnave vyplatila 2 823 pandemických dávok v nezamestnanosti spolu vo výške 1,1 mil. eur.