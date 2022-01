Sociálna poisťovňa začína rozposielať SZČO oznámenia o zvýšení sociálnych odvodov, dostanú ich poštou alebo elektronicky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.1.2022 (Webnoviny.sk) - Sociálna poisťovňa začína v týchto dňoch posielať samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) oznámenia o zvýšení sociálnych odvodov. Poistné na sociálne poistenie podnikateľom stúpa vzhľadom na zvýšenie minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1. januára tohto roka.SZČO dostanú 174 327 oznámení listom alebo elektronicky, ak majú zriadenú e-schránku. Poštou poisťovňa odosiela 152 816 oznámení a do e-schránok pôjde ďalších 21 511. Sociálna poisťovňa o tom informovala v tlačovej správe.Nové minimálne poistné pre SZČO na rok 2022 predstavuje 187,78 eura mesačne, čo je oproti vlaňajšku nárast o 6,79 eura. SZČO s maximálnym vymeriavacím základom budú v tomto roku platiť poistné vo výške 2 629,12 eura mesačne, vlani to bolo 2 533,98 eura mesačne.Zvýšenie sumy poistného sa od 1. januára tohto roka týka 173 867 SZČO, ktorým od začiatku tohto roka vzrástol minimálny vymeriavací základ a ďalších 288 SZČO si musí platby upraviť pre zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu. Obe skupiny poistencov sú povinné uhradiť poistné v novej výške do 8. februára tohto roka. Sociálna poisťovňa im zároveň odporúča, aby si nezabudli včas upraviť aj platobný príkaz v banke.Oznámenia o novej výške poistného Sociálna poisťovňa zasiela aj SZČO s pozastaveným výkonom činnosti, aby po ukončení pozastavenia činnosti vedeli, v akej výške majú platiť odvody.