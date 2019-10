Sociálna poisťovňa zaznamenala pokus o podvod

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. októbra (TASR) - Sociálna poisťovňa opäť zaznamenala pokus o neoprávnené vymáhanie údajného dlhu na poistnom v Žilinskom samosprávnom kraji. Písomne sa o to prostredníctvom poštovej zásielky pokúsila neznáma osoba, ktorá pomocou falošného platobného rozkazu údajne vystaveného Okresným súdom v Žiline vyzýva poistencov Sociálnej poisťovne na zaplatenie neexistujúceho dlhu a súčasne súdneho poplatku za podanie odporu vo výške niekoľkých desiatok až stoviek eur.Poisťovňa dôrazne upozorňuje na opakovaný výskyt rôznych pokusov o zneužitie jej mena, ktorých cieľom je získanie finančného prospechu od rôznych osôb. V tejto súvislosti je dôležité pripomenúť, že Sociálna poisťovňa vymáha od dlžníkov dlžné poistné, penále, pokuty a preplatky na dávkach tromi spôsobmi, a to pomocou tzv. správneho výkonu, keď vstupuje na účet dlžníka alebo vykonáva zrážky z jeho príjmu samotná Sociálna poisťovňa, ďalej prostredníctvom mandátnej správy alebo exekútora. Vždy však až po tom, ako je dlžníkom doručené rozhodnutie poisťovne o povinnosti uhradiť príslušnú pohľadávku, voči ktorému sa možno do 15 dní odvolať. Dlžník svoje záväzky uhrádza vždy na účet Sociálnej poisťovne v štátnej pokladnici. V iných finančných inštitúciách Sociálna poisťovňa účet nemá.zdôrazňuje hovorca poisťovne Peter Višváder.