Sociálna poisťovňa zverejnila Covid semafor pre fungovanie pobočiek

6.10.2020 (Webnoviny.sk) - Sociálna poisťovňa v súvislosti so šírením pandémie koronavírusu a zavedením núdzového stavu zverejnila na svojej webovej stránke prehľadný Covid semafor pre fungovanie pobočiek. Klienti sa v ňom rýchlo zorientujú a dozvedia sa, v akom režime funguje pobočka, ktorú chcú kontaktovať."Sociálna poisťovňa bude Covid semafor pravidelne aktualizovať, preto odporúčame klientom, aby sa pred plánovanou návštevou pobočky oboznámili s aktuálnou situáciou. Pobočky sú rozdelené do skupín zelená, oranžová a červená a každá skupina funguje v inom režime," uviedol v tlačovej správe hovorca Sociálnej poisťovne Pavel Machava.Zelené pobočky fungujú pre verejnosť v štandardnom režime otváracích hodín za dodržiavania prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení. Na oranžové pobočky sa vzťahuje sprísnený Covid režim.Na preberanie dokumentov a zásielok slúži schránka pri vstupe do pobočky. Klientske centrum nie je pre verejnosť otvorené, ale klienti majú možnosť konzultovať svoje záležitosti s vybranými zamestnancami pobočky.Červené pobočky majú prísny Covid režim. "Na preberanie dokumentov a zásielok slúži schránka pri vstupe do pobočky. Klientske centrum nie je pre verejnosť otvorené, ale klienti majú možnosť konzultovať svoje záležitosti s vybranými zamestnancami pobočky," informovala poisťovňa.Úradné hodiny „červenej pobočky“ sú pre klientov upravené denne od 8:00 do 11:00 s výnimkou stredy, kedy je pobočka otvorená od 13:00 do 16:00.Všetky pobočky a vysunuté pracoviská Sociálnej poisťovne v čase pandémie fungujú za prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení (rúška, dezinfekcia, odstup). V pobočkách je zákaz vstupu rodičov s deťmi a zákaz súkromných návštev. Pokladnice nepreberajú hotovosť.Sociálna poisťovňa odporúča klientom, aby úhrady vykonávali formou bezhotovostného prevodu. Poisťovňa odporúča vo všetkých prípadoch, keď je to možné, uprednostniť kontakt s pobočkami Sociálnej poisťovne prostredníctvom e-mailu, e-schránky, pošty alebo telefonicky.