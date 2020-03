Sociálna poisťovňa zverejnila nové tlačivo ošetrovného, potvrdia vám ho aj telefonicky

Školské zariadenia musia byť zatvorené

Pri starších deťoch ošetrovné potvrdzuje aj pediater

10.3.2020 (Webnoviny.sk) - Sociálna poisťovňa zverejnila nový formulár na žiadosť o ošetrovné zo Sociálnej poisťovne . Poisťovňa pre obmedzenie osobného kontaktu u pediatrov a návštev na svojich pobočkách zaviedla zjednodušený spôsob podania žiadosti o ošetrovné v súvislosti s koronavírusom a následným uzatvorením školských zariadení."Netreba chodiť k lekárovi, netreba chodiť do pobočky Sociálnej poisťovne," informoval hovorca poisťovne Peter Višváder. Žiadosť si možno uplatniť prostredníctvom telefonického kontaktu na príslušnú pobočku (bude spísaná ústna žiadosť s pracovníkom Sociálnej poisťovne) alebo prostredníctvom nového, od utorka platného formulára zverejneného na webovej stránke www.socpoist.sk."Formulár treba vyplniť a obratom – e-mailom alebo v tlačenej podobe poštou, či vhodením do schránky na pobočke pri vstupe - poslať do pobočky," tvrdí hovorca poisťovne. Ak ide o zamestnanca, žiadosť posiela do pobočky podľa sídla zamestnávateľa, SZČO a dobrovoľne poistení do pobočky podľa trvalého bydliska.Sociálna poisťovňa si následne overí, že školské zariadenie konkrétneho dieťaťa do 10 rokov veku je uzavreté a začne konanie o ošetrovné. Rozhodnutie o dávke zašle poisťovňa žiadateľovi poštou.Pri deťoch vo veku nad 10 rokov je potrebné, aby na základe telefonického kontaktu žiadosť o ošetrovné potvrdil aj príslušný pediater a následne ju poslal do pobočky Sociálnej poisťovne. Tá bude spolu s telefonicky podanou žiadosťou alebo vyplneným formulárom podnetom na začatie konania o ošetrovné.Pri posudzovaní žiadosti o ošetrovné pobočka preskúma aj splnenie ďalších zákonných podmienok na priznanie dávky, najmä existenciu nemocenského poistenia.https://www.socpoist.sk/ext_dok-10032020-np-ziadost-o-osetrovne---narok-uplatneny-v-suvislosti-s-koronavirusom_pdf/68342c