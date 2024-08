Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Obsahuje viac než 113-tisíc záznamov

17.8.2024 (SITA.sk) - V zozname dlžníkov sa v súčasnosti nachádza viac ako 113-tisíc záznamov. Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov, ktorý obsahuje fyzické a právnické osoby, ktoré nevyrovnali svoje dlhy do 8. augusta 2024.V zozname sa nachádzajú osoby s dlhom od päť eur a viac, neplatiči výkazov poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ako aj zahraniční samostatne zárobkovo činní ľudia, ktorí neoznámili potrebné informácie.Ako uviedla Sociálna poisťovňa, oproti predchádzajúcemu týždňu boli zo zoznamu odstránené osoby, ktoré uhradili svoje záväzky, alebo ktoré neoprávnene figurovali v evidencii dlžníkov. Za poruchy a nesprávnosti sa poisťovňa ospravedlnila a pokračuje vo vymazávaní mylne zaevidovaných subjektov.Aktuálny zoznam, ktorý obsahuje 113 852 záznamov, neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále. Podľa zákona o sociálnom poistení poisťovňa predpíše dlžníkovi penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.„Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do 15.augusta 2024 , sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do 12. augusta 2024 , ktorý zverejníme v34. týždni roku 2024.," dodala poisťovňa. Zamestnávatelia musia informovať svojich zamestnancov o zverejnení v zozname do 14 dní.