Sociálne siete zhoršili pandemickú situáciu, myslia si dve tretiny Slovákov

23.1.2022 (Webnoviny.sk) - Dve tretiny ľudí na Slovensku si myslia, že sociálne siete zhoršili pandemickú situáciu v krajine. Vyplýva to z prieskumu agentúry 2muse pre europoslanca Vladimíra Bilčíka (SPOLU/EPP). Prieskum o dezinformáciách a zmene pravidiel fungovania sociálnych sietí uskutočnili koncom roka 2021 na vzorke 1201 respondentov.Sociálna sieť Facebook by mala podľa 81 percent opýtaných odstraňovať falošné správy a nepravdivý obsah (53 percent určite súhlasím, 28 percent skôr súhlasím).Väčšina ľudí si tiež myslí, že ľudia si ľahšie dovolia na sociálnych sieťach porušovať zákony (49 percent určite súhlasím, 33 percent skôr súhlasím) a že Facebook by mal znižovať viditeľnosť falošných správ a nepravdivého obsahu (48 percent určite súhlasím, 29 percent skôr súhlasím).Z prieskumu tiež vyplýva, že podľa väčšiny opýtaných vyjadrovanie názorov na sociálnych sieťach rozdeľuje spoločnosť (41 percent určite súhlasím, 40 percent skôr súhlasím).Prísnejšiu právnu úpravu pre sociálne siete podporuje 71 percent opýtaných. Za zrušenie anonymity na sociálnych sieťach je viac ako polovica respondentov. (28 percent určite súhlasím, 29 percent skôr súhlasím).S výrokom „O fungovaní sociálnych sietí máme dostatočné informácie“ v prieskume súhlasilo 46 percenta opýtaných. Nemyslí si to 42 percent. Väčšina respodentov si tiež nemyslí, že nepovolený obsah na sociálnych sieťach je dostatočne rýchlo odstraňovaný (42 percent). Spokojných s rýchlosťou odstraňovania nepovoleného obsahuje je 33 percent.Europoslanec Bilčík, ktorý sa v Európskom parlamente venuje boju s dezinformáciami , považuje výsledky prieskumu za dobrý signál.„Včera sme v europarlamente schválili Akt o digitálnych službách, ktorý je prvým krokom k tomu, aby bolo prostredie sociálnych sietí bezpečnejším miestom pre užívateľov. Ľudia na Slovensku radi používajú sociálne siete, ale zároveň si uvedomujú ich problémy a väčšinovo si želajú podstatné zmeny pri fungovaní sociálnych sietí a podporujú odstraňovanie a znižovanie viditeľnosti falošných správ a klamlivého obsahu,” zhodnotil Bilčík prieskum na dnešnej tlačovej konferencii.