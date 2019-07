Sociálni partneri minimálnu mzdu do 15. júla už zrejme neprerokujú

Ilustračná snímka. Foto: Foto:

Bratislava 12. júla (TASR) - Rokovania medzi zástupcami zamestnávateľov a odborármi o minimálnej mzde na budúci rok sú na bode mrazu. Sociálni partneri majú čas na dohodu už len do pondelka 15. júla, dovtedy sa však už pravdepodobne nestretnú, odborári potvrdili, že nie je dovtedy naplánované stretnutie.Druhé kolo vyjednávaní sociálnych partnerov sa malo uskutočniť v utorok (9. 7.), nestalo sa tak. Na stretnutie meškali odborári, zástupcovia zamestnávateľov im vyčítajú, že sa najprv stretli s vedením koaličného Smeru-SD. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Republiková únia zamestnávateľov a Asociácia priemyselných zväzov vo štvrtok (11. 7.) predstavili návrh na zvýšenie minimálnej mzdy, ktorá by mala byť 552 eur, teda vychádzať má z platného zákonného mechanizmu. Tiež upozornili na prognózy spomalenia rastu slovenskej ekonomiky, rastu nákladov firiem, ako aj na možné riziká rapídneho zvýšenia minimálnej mzdy. Dokonca pri možnom poklese objednávok by mohlo podľa zamestnávateľov dôjsť aj k prepúšťaniu.Konfederácia odborových zväzov (KOZ) navrhuje zvýšiť minimálnu mzdu na 635 eur. Prezident KOZ Marián Magdoško návrh zo strany zamestnávateľov považuje za "". "uviedol pre TASR Magdoško. Zároveň odmieta, že by odborári uprednostnili rokovania so Smerom-SD o minimálnej mzde. Tiež potvrdil, že do pondelka už nie je naplánované žiadne stretnutie so zamestnávateľmi. "dodal Magdoško s tým, že KOZ sa viac vyjadrí k problematike rokovaní o minimálnej mzde v pondelok (15. 7.) na tlačovej konferencii.O úprave sumy mesačnej minimálnej mzdy na obdobie nasledujúceho kalendárneho roka rokujú zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov najneskôr od 1. apríla. Ak sa na novej sume najnižších zárobkov nedohodnú do 15. júla, predložia ministerstvu práce svoje návrhy na úpravu sumy mesačnej minimálnej mzdy. Rezort práce následne predloží svoj vlastný návrh na úpravu minimálnej mzdy na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) do 31. júla. Ak sa ani do konca augusta na rokovaní tripartity nedohodne úprava sumy mesačnej minimálnej mzdy navrhnutej ministerstvom, rezort práce predloží do 30. septembra na rokovanie HSR návrh nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy a následne návrh nariadenia predloží na rokovanie vlády.