Sociálni partneri posunuli zákon o profesionálnych náhradných rodičoch ďalej, sústreďuje sa na dve hlavné oblasti

13.1.2025 (SITA.sk) - Sociálni partneri posunuli zákon o profesionálnych náhradných rodičoch ďalej. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR pre rok 2024 návrh zákona o profesionálnych náhradných rodičoch.Cieľom novely je posilniť deinštitucionalizáciu systému náhradnej starostlivosti , zlepšiť ochranu detí a zvýšiť kvalitu poskytovanej starostlivosti. Sociálni partneri nemali k predloženému dokumentu pripomienky a odporučilo ho na ďalšie legislatívne konanie.Návrh zákona sa sústreďuje na dve hlavné oblasti, a to spresnenie právnej úpravy na základe diskusií s odborníkmi a podporu deinštitucionalizácie s osobitným zameraním na deti so zdravotným znevýhodnením."Je potrebné, aby pre čo najviac detí s vážnym zdravotným znevýhodnením boli vytvorené podmienky pre život v profesionálnych náhradných rodinách," uvádza dôvodová správa. Medzi plánované úpravy patrí riešenie problémov so zaokrúhľovaním mzdy, príplatkami za prax a krátením dovolenky pre profesionálnych náhradných rodičov.Zámerom je tiež odstrániť výnimku, ktorá umožňuje ponechať deti so zdravotným znevýhodnením v centrách namiesto zaradenia do profesionálnych náhradných rodín. Okrem toho sa plánuje zaviesť prestávka na obnovu kondície profesionálneho náhradného rodiča a poskytnutie príspevku na zlepšenie priestorových podmienok pre bezbariérovosť domácnosti.