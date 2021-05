Sociálni partneri vyjadrili určitú nespokojnosť s návrhom novely zákona o štátnom rozpočte

Konsolidácia bude potrebná

Rokovania sa posunuli

25.5.2021 (Webnoviny.sk) - Sociálni partneri vyjadrili určitú mieru nespokojnosti s návrhom novely zákona o štátnom rozpočte. Ako po rokovaní tripartity povedal prezident Konfederácie odborových zväzov SR Marián Magdoško , vzhľadom na krátkosť času a hrubé čísla nebolo možné zaujať odbornejšie stanovisko.Nespokojnosť sa podľa neho týka toho, že návrh hovorí o navýšení v rámci kapitoly všeobecná pokladničná správa z približne 6,7 mld. eur na 10,1 mld. eur, čo je vysoký bianco šek pre vládu.„Vzhľadom na obrovskú výšku deficitu, keďže výdavky štátu sa šplhajú na 28 mld. eur, tak sme vyjadrili k tomu výhrady,“ povedal Magdoško. Podľa neho by mali byť výdavky rozpísané do kapitol jednotlivých rezortov. „Boli sme však slovne ubezpečení, že ak teda parlament schváli novelu, že rozpis urobia. Ja verím, že sľub dodržia. Ale podľa nás to malo byť urobené už pred predložením,“ dodal Magdoško.Viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ) Rastislav Machunka skonštatoval, že berú na vedomie novelu zákona o štátnom rozpočte, keďže už bola schválená na vláde.Treba však podľa neho pripomenúť, že Slovensko sa dostáva do veľmi vážneho stavu verejných financií. Preto je podľa neho dôležité venovať sa v tejto chvíli možným konsolidáciám verejných financií v nasledujúcich rokoch.„Apelujeme na strany vládnej koalície, aby čo najskôr prijali zákon o dlhovej brzde, teda zákon, ktorým sa zavedú rozpočtové limity, ktoré tu už mali byť od roku 2012. S týmto politici meškajú veľmi dlho,“ povedal Machunka.Predseda parlamentného výboru pre financie a rozpočet Marián Viskupič SaS ) povedal, že definitívna dohoda v rámci koalície pri schvaľovaní novely zákona o štátnom rozpočte zatiaľ nie je.Doplnil, že sa posunuli v rokovaniach a väčšinu položiek sú ochotní akceptovať a teda ich prijateľné číslo je už vyššie a že urobili veľa k dosiahnutiu kompromisu.Minulý týždeň predseda SaS Richard Sulík povedal, že nevyhnutné výdavky považujú v sume 1,6 mld. eur. Vládou schválený návrh hovorí o navýšení výdavkov štátneho rozpočtu o 3,4 mld. eur.