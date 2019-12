Sociálnodemokratická strana Nemecka na zjazde volila nové vedenie

Norbert Walter-Borjans (tretí zľava vpredu) a Saskia Eskenová (štvrtá zľava vpredu) oslavujú po tom, ako ich zvolili za lídrov SPD na zjazde Sociálnodemokratickej strany Nemecka, ktorého delegáti oficiálne potvrdia nových straníckych lídrov a rozhodnú o ďalšom zotrvaní strany v koalícii s konzervatívcami na spolkovej úrovni v Berlíne 6. decembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 7. decembra (TASR) - Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) volila v sobotu nových členov do svojho vedenia a venovala sa otázkam z oblasti sociálnej politiky. Informovala o tom agentúra DPA.Trojdňový zjazd SPD sa začal v piatok, keď členská základňa potvrdila vo funkcii nových spolupredsedov strany.Stali sa nimi exminister financií Severného Porýnia-Vestfálska Norbert Walter Borjans a poslankyňa Spolkového snemu Saskia Eskenová. Obaja patria k ľavicovo orientovanému krídlu strany a dlhodobo kritizujú účasť SPD v súčasnej spolkovej koaličnej vláde s konzervatívnym blokom CDU/CSU. Účastníci zjazdu však v piatok výraznou väčšinou hlasov odmietli návrh na okamžitý odchod SPD z vládnej koalície.Delegáti sa v sobotu na zjazde sústredili na otázky z oblasti sociálnej politiky vrátane systému sociálneho zabezpečenia a reformám v oblasti sociálnej starostlivosti a dôchodkov. Takisto volili členov vedenia strany. Medzi úspešne zvolenými kandidátmi sú aj minister zahraničných vecí Heiko Maas a ministerka životného prostredia Svenja Schulzeová.Strana SPD by podľa výsledkov prieskumov verejnej mienky zverejnených v sobotu získala vo voľbách 11 percent hlasov. Zaradila by sa tým na štvrté miesto za koalíciu CDU/CSU (28 percent), Zelených (22 percent) a krajne pravicovú Alternatívu pre Nemecko (AfD), ktorá by získala 14 percent.