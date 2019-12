Sociálnu poisťovňu čaká náročný prelom rokov

Ilustračná foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. decembra (TASR) - Kým výpočet vianočných príspevkov, valorizácia dôchodkov, prepočet exekúcií a prepočet dôchodkov pracujúcim dôchodcom patria medzi každoročné rutinné záležitosti Sociálnej poisťovne, tohtoročný prelom rokov je rozšírený o aktuálne zvýšenie minimálnych dôchodkov, výpočty súvisiace s dôchodkovým stropom a tzv. československé dôchodky.Okrem toho musí Sociálna poisťovňa od nového roka zariadiť aj ďalšie zmeny, a to v priznávaní a výpočte jednotlivých dávok (napr. nemocenské, materské, ošetrovné, jednotlivé typy úrazových dávok a pod.). V januári poisťovňa bude pracovať aj na generovaní oznámení nových výšok poistného od 1. januára 2020 pre živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby a dobrovoľne poistené osoby.uviedol pre TASR hovorca poisťovne Peter Višváder. To podľa neho vytvára značný tlak nielen na pracovníkov poisťovne, ale aj na informačné systémy.Podľa neho súbežne s tým bude Sociálna poisťovňa prepočítavať do konca marca 2020 odhadom viac ako 250.000 dôchodkov tzv. pracujúcim dôchodcom, teda tým, ktorí boli dôchodkovo poistení a teda pracovali počas roku 2019. Okrem toho bude musieť zariadiť prepočet minimálnych dôchodkov. A napokon Sociálnu poisťovňu v novom roku čaká aj prepočet ďalších zhruba 2130 dôchodkov tým poberateľom, ktorí v minulosti získali obdobie poistenia v bývalom spoločnom československom štáte.