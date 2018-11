Sociálny výbor odobril návrh na zavedenie obedov zadarmo pre školákov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. novembra (TASR) - Parlamentný sociálny výbor dal zelenú obedom zadarmo pre deti v poslednom ročníku materských škôl a žiakov základných škôl. Schválil novelu zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Jeden z predkladateľov návrhu Erik Tomáš (Smer-SD) informoval, že spolupracujú so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) na tom, aby deti mali skutočne obedy zadarmo.priblížil Tomáš. Poslancov sociálneho výboru však informoval, že rokovania so ZMOS-om sú na dobrej ceste a rodičia by nemali za obedy platiť ani cent navyše.podotkol Tomáš.Obedy zadarmo by sa mali týkať asi 517.000 detí v školách, a to bez ohľadu na zriaďovateľa. Dotácia má byť v sume 1,20 eura na každé dieťa za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole, alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Celkovo by podľa Smeru-SD mali obedy zadarmo stáť štát 80 až 100 miliónov eur.Podľa návrhu má pritom zriaďovateľ školy, ktorý nezabezpečil diétne jedlo dieťaťu, ktorého zdravotný stav si podľa posúdenia ošetrujúceho lekára vyžaduje diétne stravovanie, povinnosť vyplatiť dotáciu rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, v hotovosti.Opozičná poslankyňa Soňa Gaborčáková (OĽaNO) má k návrhu zopár výhrad, v pléne plánuje predložiť aj pozmeňujúci návrh. Ten má zabezpečiť, aby obed zadarmo mali nielen deti, ale aj iní ľudia spadajúci do hmotnej núdze, keďže toto opatrenie sa bude financovať z tejto kapitoly rezortu práce. "skonštatovala Gaborčáková. Upozornila na to, že veľa starých ľudí v samosprávach nemá ani na to, aby si doplácali do stravného.Tiež sa obáva, aby sa napríklad deťom s bezlepkovou diétou, resp. so špeciálnou diétou nekrátil kompenzačný príspevok.zaujímala sa Gaborčáková. Rezort práce však ubezpečil, že k tomu dochádzať nebude.Predsedníčka výboru Alena Bašistová (nezaradená) sa zaujímala, či sa nebudú obedy zadarmo vzťahovať aj na deti osemročných gymnázií, čo bola aj jedna z pripomienok legislatívcov.dodal Tomáš.