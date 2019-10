Sociálny výbor odobril rast minimálneho dôchodku

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 15. októbra (TASR) - Spôsob výpočtu minimálneho dôchodku na Slovensku sa má zmeniť. Parlamentný sociálny výbor odobril na ďalšie prerokovanie novelu zákona o sociálnom poistení z dielne poslancov koaličnej SNS. Novelou chcú docieliť, aby dochádzalo k rýchlejšiemu medziročnému rastu tejto dôchodkovej dávky. Nezaradený poslanec Jozef Mihál však upozorňuje na negatívny vplyv novely na verejné financie. Výhrady k novele mali aj ďalší poslanci.V súčasnosti je základný minimálny dôchodok stanovený ako 136 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Poslanci navrhujú stanoviť základný minimálny dôchodok ako 33 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve.tvrdí Magdaléna Kuciaňová (SNS), jedna z predkladateľov novely.Poslanci navrhujú základnú sumu minimálneho dôchodku naviazať namiesto určeného percenta sumy životného minima pre jednu osobu na určené percento sumy priemernej mzdy vyplývajúcej z hospodárstva SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza danému kalendárnemu roku. Inštitút minimálneho dôchodku v súčasnosti zabezpečuje poistencovi, ktorý aspoň počas 30 rokov svojho pracovného života vykonával zárobkovú činnosť a odvádzal poistné na dôchodkové poistenie v kvalifikovanej výške, dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi.Mihál však upozorňuje, že by sa malo viac prihliadať aj na hospodárenie, napríklad aj Sociálnej poisťovne (SP).upozornil na to Mihál. Po zvýšení základnej sumy by mal minimálny dôchodok ešte stúpnuť a nie sú vyčíslené vplyvy na rozpočet.myslí si Mihál.Opozičná poslankyňa Soňa Gaborčáková (nezaradená) je presvedčená o tom, že bez vymedzenia rozsahu ochrany pred hmotnou núdzou a chudobou nie je možné posúdiť, že sa stanoví minimálna suma na dôstojný život v starobe.podotkla Gaborčáková.Poslanec Smeru-SD Ľubomír Vážny víta, že novelou zákona sa má upraviť väzba minimálneho dôchodku na životné minimum.vyčíslil Vážny, ktorý je generálnym riaditeľom SP. Predsedníčka výboru Alena Bašistová (nezaradená) podotkla, že by bolo možno vhodné, keby si predkladatelia ešte vydiskutovali pripomienky poslancov k tejto novele.doplnila Bašistová.Kuciaňová upozornila na to, že pri novele predkladatelia prihliadali aj na narábanie so štátnym rozpočtom. "My riešime minimálny dôchodok, ktorý je v súčasnosti neprijateľný, nechceme ísť nijakým 'násilím', rozvracať základné pravidlá pri tvorbe rozpočtu," uviedla. Podľa nej toto opatrenie ľuďom pomôže.vyčíslila Kuciaňová.