Sociálny výbor odobril zmeny pri kompenzačnom príspevku pre baníkov

Bratislava 15. októbra (TASR) - Kompenzačný príspevok pre baníkov by sa nemal podmieňovať zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Parlamentný sociálny výbor odobril pozmeňujúce návrhy nezaradenej poslankyne Aleny Bašistovej a Ľubomíra Vážneho (Smer-SD) k novele zákona o kompenzačnom príspevku pre baníkov z dielne poslancov Smeru-SD. Posunie sa aj účinnosť novely zákona o kompenzačnom príspevku baníkom, a to na 1. apríla 2020.Bašistovej pozmeňujúcim návrhom by sa mal aj spresniť charakter tohto príspevku.priblížila na výbore Bašistová s tým, že príspevok by mal byť odstupňovaný podľa počtu odpracovaných rokov a dĺžky jeho poberania.Cieľom návrhu je zmiernenie sociálnych dosahov a odškodnenie pre stratu príjmu z činnosti baníkov. Priznanie kompenzačného príspevku by však malo byť vylúčené pre osoby, ktoré poberajú osobitný príspevok baníkom alebo napríklad dávky výsluhového zabezpečenia. Vyplácať ho má úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.Jeden z predkladateľov návrhu zákona Jaroslav Baška (Smer-SD) tiež priblížil, že sa pripravuje rekvalifikačný projekt pre baníkov, ktorí stratili prácu a chcú sa zamestnať.priblížil Baška. Projekt bude financovaný z eurofondov, a príspevok by sa mal vyplácať zo zdrojov zo štátneho rozpočtu. Baška priblížil, že rezort financií by mal každoročne vyčleniť na vyplácanie zdroje.Nezaradený poslanec Jozef Mihál ocenil, že sa pozmeňujúcim návrhom odstránili nedostatky tejto novely. Pôvodne totiž poslanci podľa neho "dobrú myšlienku poňali zlým spôsobom".dodal Mihál.