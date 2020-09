SodaStream prichádza s novou službou: Bombičku vám dovezú až domov

Sortiment sa bude postupne rozširovať

14.9.2020 (Webnoviny.sk) -Používatelia systému SodaStream mali doteraz možnosť vymeniť si bombičku na viac ako 600 predajných miestach po celom Slovensku, medzi ktorými sú aj exponované super- a hypermarkety. Od septembra bude výmena, resp. kúpa originálnych bombičiek ešte jednoduchšia. Spoločnosť Fast Plus s. r. o., ako výhradný dovozca výrobkov značky SodaStream pre Slovensko uzatvoril spoluprácu s jedným z najbonitnejších slovenských podnikov, spoločnosťou Lunys, zavážajúcej potraviny, drogériu a chovateľské potreby v rámci celej republiky."Neustále hľadáme ďalšie možnosti, ako vyjsť našim zákazníkom v ústrety. Objednávanie potravín domov zažíva v tejto dobe boom a výrazne nám uľahčuje život v týchto už mesiace neštandardných časoch. Voľba preto padla na spoločnosť s dlhoročným zázemím, spoľahlivou logistikou a kvalitným sortimentom," vysvetľuje pozadie spolupráce produktový manažér pre SodaStream Attila Forgon. "Jediným oficiálnym poskytovateľom služby výmeny originálnych bombičiek SodaStream až domov bude spoločnosť Lunys.""Na slovenskom trhu pôsobíme už 25 rokov. Od viac než 500 osvedčených dodávateľov rozvážame tovar po celej republike vo vyše 150 chladiarenských vozidlách. Najväčší dôraz kladieme na kvalitu ponúkaného sortimentu a pri potravinách obzvlášť dbáme na čerstvosť," dopĺňa Renáta Karašová, marketingová špecialistka Lunys-u. "Naši pracovníci každú hodinu zabalia približne 5 ton rôznych výrobkov, ročne tak k zákazníkom dovezieme až 28 miliónov kíl tovaru."Výmenu originálnej bombičky si tak spotrebitelia môžu objednať spolu s potravinami, drogériou alebo chovateľskými potrebami. Službu začína SodaStream testovať najprv na západnom Slovensku. "Službu budeme samozrejme postupne rozširovať. Na stránkach sodastream.sk zákazníci nájdu prehľadný zoznam obcí a miest, v ktorých doručovanie bombičiek SodaStream domov funguje," približuje Forgon. Okrem výmeny bombičky s doručením až domov a možnosti dokúpenia si ďalšej, tzv. rezervnej bombičky sa v portfóliu spoločnosti Lunys objavia aj originálne príchute SodaStream, vyrobené špeciálne pre perlivú vodu a neskôr sa sortiment rozšíri aj o ďalšie výrobky ako sú samotné prístroje na výrobu perlivej vody, fľaše na sýtenie či dizajnové poháre.Na využitie možnosti dovozu bombičky SodaStream až ku dverám stačí registrácia na lunys.sk a následná aspoň 30-eurová objednávka. Podľa slov produktového manažéra Attilu Forgona je táto suma dočasná, onedlho bude možná výmena bombičky aj pri nižšej hodnote nákupu, resp. len samotná výmena bombičky. V takýchto prípadoch sa k hodnote nákupu pripočíta cena dopravy, stanovená spoločnosťou Lunys. "Online nakupovanie potravín však môžu zákazníci využiť na spoločný nákup so susedmi či už v dome alebo na jednej ulici. Je to tiež dobrý spôsob na veľké týždňové či mesačné nákupy, alebo na nákup pre rodičov či známych na diaľku, keď si tovar už len prevezmú," pridáva praktický tip.Renáta Karašová odporúča vytvoriť si na stránke lunys.sk nákupný zoznam v sekcii "Moja Špajza": "Často nakupované potraviny už potom netreba vyhľadávať, nájdete si ich v zozname."Zvlášť vyhľadávať netreba ani novinky či akciové produkty alebo tie, ktorým končí záruka a preto je ich cena nižšia. Na webe je všetko v prehľadných user-friendly sekciách. Navyše každý zákazník svojim nákupom podporí projekt Grantové jablko. "Cez náš grantový program Grantové jablko smeruje jedno percento zo sumy každého zrealizovaného nákupu na pomoc ľuďom v hmotnej núdzi, rizikovým a sociálne slabším skupinám, stále pociťujúcim ťažké dôsledky krízy. Jablko je symbolom zdravia a my chceme, aby aj oni zostali zdraví," zdôrazňuje sociálny rozmer nakupovania cez lunys.sk.Zástupca spoločnosti SodaStream dôrazne upozorňuje na dôležitosť výmeny výlučne originálnych bombičiek, pretože SodaStream ani jej distribútori nenesú žiadnu zodpovednosť za prípadné zlyhanie pri použití iných, než originálnych bombičiek SodaStream v prístrojoch na výrobu perlivej vody zn. SodaStream. Iba originálne bombičky prechádzajú trojstupňovou kontrolou "Triple Quality Control", pri ktorej sa čistia pod vysokým tlakom, plnenia zdravotne nezávadným potravinárskym CO2 a následne zapečatia fóliou s logom SodaStream. "ediným oficiálnym poskytovateľom služby výmeny originálnych bombičiek SodaStream až domov bude spoločnosť Lunys," uzatvára Attila Forgon.SodaStream je svetový líder v oblasti systémov na domáce sýtenie vody. Produkty tejto značky sú dostupné v 45 krajinách po celom svete. Výrobníky SodaStream umožňujú zákazníkom vyrobiť si perlivú vodu z pitnej vody jediným stlačením tlačidla a regulovať tak stupeň nasýtenia. Dizajnovo odlišné prístroje charakterizuje intuitívne používanie a možnosť vybrať si typ s fľašou z odolného plastu alebo sklenenou.SodaStream prechádzajú systémom Triple Quality Control, počas ktorého sú pod vysokým tlakom vyčistené, následne naplnené zdraviu neškodným potravinárskym CO2 a zapečatené fóliou s logom SodaStream. Objem jednej bombičky vystačí na 60 – 80 l sýtenej vody v závislosti od stupňa sýtenia. Po jej vyminutí je možné bombičku vymeniť v sieti vyše 600 predajných miest alebo si ju nechať doviezť priamo domov spoločnosťou Lunys.Okrem prvotriednych výrobníkov domácej sódy ponúka SodaStream ajbez BPA, ktoré nežltnú, nemenia svoj tvar, neabsorbujú pachy a možno ich používať až tri roky. Na výrobu veľkých fliaš a malých My Only Bottle sa používa TritanTM – materiál, používaný pri výrobe domácich spotrebičov, predurčených na vyššiu záťaž. Jedna opakovane použiteľná fľaša tak svojou 3-ročnou životnosťou ušetrí životné prostredie odpadu z cca 2500 jednorazových plastových fliaš. V ponuke je aj prístroj so sklenenou fľašou.Súčasťou konceptu SodaStream sú aj koncentrovanépre ochutenú perlivú vodu, ktoré pri styku s CO2 zostávajú chuťovo stabilné, a sirupy na neperlivú vodu s 50 % ovocnou šťavou bez umelých sladidiel. Široké spektrum príchutí tak umožňuje domácu výrobu čistej sódy, ako aj osviežujúcich perlivých limonád v domácom prostredí, bez vláčenia ťažkých PET fliaš z obchodu a ich následného triedenia a likvidácie.Preto je SodaStream jedným z riešení, ako žiť udržateľne a správať sa zodpovedne k vlastnému zdraviu aj k životnému prostrediu.Viac na: www.sodastream.sk Spoločnosť LUNYS vznikla z malej rodinnej predajne v roku 1994 v Poprade. Náš prvý zahraničný import tovaru sme zrealizovali v roku 1999. V roku 2001 sme založili pobočku v Brezne a v roku 2003 v Bratislave. V roku 2004 sme založili dopravno - špedičné oddelenie a v roku 2013 sme odkúpili spoločnosť Freshlandia.V súčasnosti tvorí naše produktové portfólioSpolupracujeme s vyše 500 dodávateľmi. Tovar dovážame takmer z celého sveta napriamo, ako napríklad bylinky z Izraela, exotické ovocie z Južnej Ameriky, kokos z Thajska alebo paradajky zo Španielska. Taktiež sa snažíme v čo najvyššej miere, s ktorými vždy začiatkom sezóny dohadujeme osevné plány pre naše potreby.Zo skladov v Poprade a v Bratislave zabezpečujeme denný rozvoz takmer do všetkých regiónov Slovenska. Našim vozovým parkom s viac ako 150 chladiarenskými vozidlami zásobujeme predovšetkým hotely a reštaurácie, školské zariadenia, retailové siete a od marca 2020Ročne tak prepravíme vyše 28 miliónov kg tovaru.Medzi naše najväčšie výhody patria jednoznačneInformačný servis