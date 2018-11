Sodecia Automotive zvyšuje svoj podiel v Matador Automotive Vráble

Na archívnej snímke výrobné priestory závodu MATADOR Automotive Vráble, a. s. - prevádzka Nitra 31. marca 2017. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Vráble 14. novembra (TASR) – Strategický partner v automobilovej divízii priemyselnej skupiny Matador, portugalská Sodecia Automotive, zvyšuje svoj podiel v spoločnosti Matador Automotive Vráble. Súčasný podiel 30 % vzrastie na 60 %. Súčasťou transakcie je aj presun európskej centrály divízie Body in White skupiny Sodecia Automotive do Vrábeľ.skonštatoval Štefan Rosina, prezident Matador Group. Finančnú hodnotu transakcie sa dohodli zúčastnené strany nezverejňovať.Prístup k zákazkám na platformovej úrovni znamená podľa Rosinu stabilitu a potenciál nových pracovných miest v prevádzkach Matador Automotive vo Vrábľoch, Nitre, ale aj v českom Liberci či ruskom Nižnom Novgorode. Automobilky dnes podľa jeho slov hľadajú dodávateľov schopných dodať komponenty pre modely na rovnakej platforme, nie iba v jednom regióne, ale vo viacerých regiónoch či dokonca po celom svete.tvrdí Rosina.Strategický rozmer spolupráce potvrdzuje podľa Rosinu aj presun európskej centrály divízie Body in White skupiny Sodecia z Nemecka do prevádzky Matador Automotive vo Vrábľoch.povedal Rosina. Európska centrála bude zodpovedať za projekty v dodávkach štruktúrnych dielcov karosérie, vrátane obchodu a rokovaní so zákazníkmi. Zastrešovať bude výrobné závody Sodecia Automotive Europe v Nemecku, Španielsku, Taliansku, Portugalsku či Južnej Afrike, ako aj prevádzky Matador Automotive na Slovensku, v Českej republike a Rusku.Predaj ďalšieho podielu v Matador Automotive je v súlade s dlhodobou stratégiou Matadoru, ktorý sa chce viac zamerať na oblasti s vyššou pridanou hodnotou. Prioritou sú technologické služby a riešenia súvisiace s Industry 4.0. Ide najmä o navrhovanie, vývoj a výrobu robotizovaných a automatizovaných liniek, vývoj a výrobu nástrojov pre priemyselné linky či vývoj v oblasti materiálových a spájacích technológií, a tiež výrobu prototypov. V septembri, ako súčasť tejto stratégie, otvoril Matador nové inovačné centrum svojej dcérskej spoločnosti Aufeer Design, kde aktuálne pôsobí približne 400 špičkových inžinierov a dizajnérov.