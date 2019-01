SOFIA ELLAR pre TABLET.TV: S Alvarom Solerom máme kariéry rozdelené

Na snímke Sofia Ellar. Foto: TABLET.TV Foto: TABLET.TV

Bratislava 24. januára (TABLET.TV) – Alvaro Soler je skôr mainstreamový spevák, ja som skladateľkou a v hudbe sa zo svojich pocitov vyznávam viac. Mám veľmi osobné texty. Sme dvaja ľudia, ktorí síce žijú spolu, ale každý máme svoj život aj kariéru, o ktorú sa každý stará sám. V relácii Exkluzívne pre TABLET.TV to uviedla španielska speváčka a skladateľka Sofia Ellar.Sofia Ellar, rodená Londýnčanka, začala so svojou hudobnou kariérou pred štyrmi rokmi po skončení vysokoškolského štúdia. Z Veľkej Británie sa presťahovala do Španielska, kde doposiaľ vydala dva albumy. Aktuálne pripravuje vydanie tretieho. Skladby naň nahráva aj na Slovensku.spomenula.Podľa Sofie Ellar jej priaznivci môžu očakávať aj ďalšie reedície už vydaných skladieb. "" objasnila Ellar.Speváčka sa vo svojej tvorbe najviac opiera o svoje zážitky, ktoré ju napĺňajú šťastím. "povedala v rozhovore.V súvislosti s tvorbou textov Sofia Ellar spomenula, že jej partner, hudobník Alvaro Soler, jej pri tvorbe občas pomáha. "" uviedla.Dvadsaťpäročná Španielka netúži po státisícovom publiku. Preferuje komornejšiu atmosféru. Koncertovať chce prísť aj na Slovensko." uzavrela pre TABLET.TV.Pozrite si exkluzívny rozhovor so Sofiou Ellar.