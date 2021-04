SOFTIP rozdelí na dobročinné projekty tisícky eur, rozhodne o nich hlasovanie

Baro ňilaj pre Poštárka (Prázdniny na Poštárke)



Slnečnica - život s Downovým syndrómom



Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor



Útulok Tuláčik pre opustených psíkov z ulice



Zdravotní klauni ČERVENÝ NOS Clowndoctors





20.4.2021 (Webnoviny.sk) - „„Nie je to tradičná forma oslavy, ale ani my nežijeme tradičné časy. Bude skvelé, ak za nami po ich skončení zostane aj niečo pozitívne - presne takto, optimisticky, sa chceme na svet okolo nás pozerať. A aj preto sme sa rozhodli, že do nášho projektu 30 rokov, 30 dobrých skutkov, zapojíme čo najviac ľudí,“ vysvetľuje Dušan Guldan, predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ SOFTIPu.Najväčší slovenský výrobca podnikových informačných systémov, významný dodávateľ zákazkových riešení a cloudových technológií chce navyše motivovať aj dobrovoľnícke aktivity svojich zamestnancov. Aj preto práve „softipáci“ vybrali z množstva dobročinných projektov päticu, ktorú firma finančne podporí:Bližšie informácie o nominovaných projektoch sú na stránke www.softip.sk/sk/30-rokov . Každý môže hlasovať len za jedného svojho favorita, a to len raz. Hlasujúci môžu navyše vyhrať notebook, tablet alebo smartfón, ktoré si pre nich organizátor hlasovania pripravil.Pre SOFTIP pritom nejde o ojedinelú aktivitu. Už 30 rokov sa snaží zlepšovať život nielen svojim zákazníkom, ale aj komunitám. Jeho IT riešenia pomáhajú zjednodušovať procesy, znižovať náklady, šetriť čas aj prírodu v tisíckach spoločností na Slovensku aj v zahraničí. Ako držiteľ ocenenia Výnimočná firma roku 2019 v kategórii Spoločenská zodpovednosť sa usiluje kontinuálne podporovať i charitatívne aktivity.„Spolupatričnosť je pre nás veľmi dôležitá. Sme preto presvedčení, že symbolických 30 dobrých skutkov bude tou najlepšou oslavou nášho 30. výročia,“ uzatvára Dušan Guldan.Informačný servis