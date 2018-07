SOHR: Islamský štát uniesol na juhu Sýrie najmenej 36 žien a detí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Damask 30. júla (TASR) - Teroristická organizácia Islamský štát (IS) uniesla minulú stredu najmenej 36 žien a detí, keď podnikla mohutné útoky mesto Suwajdá na juhu Sýrie. Informovala o tom v pondelok mimovládna skupina Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR), ktorej údaje prevzala agentúra DPA.Štyrom uneseným sa podľa SOHR medzičasom podarilo utiecť, ďalšie dve prišli o život. V zajatí IS tak zostáva najmenej 30 osôb - 16 žien a 14 detí.Pri minulotýždňových útokoch IS na mesto Suwajdá a okolité dediny zahynulo približne 300 ľudí. Najmenej sedem extrémistov pritom usmrtilo samých seba odpálením výbušnín. Organizácia IS následne zverejnila na internete zábery, ako zabíja zajatých sýrskych vojakov. Pravosť týchto záberov však nebolo možné bezprostredne overiť, uviedla DPA.V danom regióne žijú predovšetkým drúzovia, čo sú príslušníci menšinovej odnože šiitského islamu, označovaní sunnitskými extrémistami z IS za bezvercov.