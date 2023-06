Šojgu núti všetky „dobrovoľnícke jednotky“ podpísať zmluvy s ministerstvom obrany, wagnerovci opäť vzdorujú

Wagnerovci nič nepodpíšu

Opakovaná kritika Šojgua

11.6.2023 (SITA.sk) - Všetky ruské „dobrovoľnícke jednotky“ budú nútené podpísať zmluvy s ministerstvom obrany. Šéf tohto rezortu Sergej Šojgu podpísal príkaz, ktorý údajne umožní „poskytnutie potrebného právneho štatútu dobrovoľníckym formáciám“. Referuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na vyhlásenie ruského ministerstva obrany.Spomenutá vyhláška sa vraj vzťahuje aj na žoldniersku Wagnerovu skupinu , no jej šéf Jevgenij Prigožin už stihol vyhlásiť, že jeho bojovníci nebudú s ruským ministerstvom obrany podpisovať žiadne zmluvy. Podotkol, že Šojguove dekréty sa vzťahujú na zamestnancov ministerstva obrany a wagnerovcov sa to netýka.„Veliteľstvo Wagnerovej skupiny je integrované do všeobecného systému, koordinuje svoje akcie s generálmi napravo, naľavo, s veliteľmi jednotiek... Má obrovské skúsenosti a je vysoko efektívnou štruktúrou. Žiaľ, väčšina vojenských jednotiek (ruského ministerstva obrany, pozn.) nemá takú efektivitu a to práve z dôvodu, že Šojgu nevie správne riadiť vojenské formácie,“ vyhlásil Prigožin.Počas bojov o Bachmut Prigožin opakovane verejne kritizoval Šojgua. Nepáčilo sa mu predovšetkým to, že ruské ministerstvo obrany nedodalo Wagnerovej skupine požadovanú muníciu a tá podľa Prigožina v dôsledku toho utrpela veľké straty.Keď bojovníci z Wagnerovej skupiny pred približne dvomi týždňami prepúšťali pozície na bachmutskom fronte vojakom ruskej armády, Prigožin obvinil ruské ministerstvo obrany, že ruskí vojaci umiestnili protitankové míny a iné výbušné zariadenia pozdĺž trás, ktorými sa pohybovali wagnerovci.