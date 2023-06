Šojgu prehovoril o vytvorení záložnej armády, pribudlo vyše stotisíc dobrovoľníkov

22.6.2023 (SITA.sk) - Rusko očakáva, že bude mať do konca mesiaca dostatok nováčikov na vytvorenie záložnej armády na posilnenie svojich ozbrojených síl. Podľa spravodajského portálu CNN to vo štvrtok povedal ruský minister obrany „K dnešnému ránu bolo na základe zmluvy naverbovaných 114-tisíc ľudí a je aj viac ako 50-tisíc dobrovoľníkov,“ povedal Šojgu ruskému vodcovi Vladimirovi Putinovi a členom bezpečnostnej rady.„V rámci nášho armádneho zboru vytvárame rezervy. Okrem toho sme o päť plukov doplnili 1. a 20. tankovú armádu. Všetko ide podľa plánu: do konca júna ukončíme úsilie o vytvorenie záložnej armády a v blízkej budúcnosti ukončíme aj iniciatívu na vytvorenie armádneho zboru,“ priblížil Šojgu podľa prepisu z Kremľa Denne podľa neho vstupuje do služby na základe zmluvy približne 1 336 „vysoko motivovaných“ ľudí, čo zodpovedá jednému pluku. Okrem toho ruská armáda každý deň dostane 112 kusov techniky. „To sa týka modernizovanej aj novej techniky, takže sme sa naozaj rozbehli a nevidíme žiadne riziká narušenia tvorby záloh,“ uviedol ďalej Šojgu.