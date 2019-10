Šojgu: Prioritou je predĺženie zmluvy Nový START

Ruský minister obrany Sergej Šojgu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 21. októbra (TASR) - Americko-ruská Dohoda o znížení počtu strategických zbraní (New START/SNV-III) by mala byť predĺžená aj napriek tomu, že si vyžaduje určité vylepšenia. V pondelok to v Pekingu počas Siang-šanského fóra vyhlásil ruský minister obrany Sergej Šojgu. Informovala o tom tlačová agentúra TASS.vyhlásil Šojgu.Ruský minister v tejto súvislosti ďalej zdôraznil, že hoci zmluva potrebuje určité modifikácie, "Možnú reakciu na úpadok systému medzinárodných vzťahov vidí šéf ruského rezortu obrany v ", dodal Šojgu.Rusko i Spojené štáty odstúpili vo februári od Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF) po tom, ako sa vzájomne obvinili z jej porušovania. Zmluva, ktorú v roku 1987 podpísali vtedajší lídri Spojených štátov a bývalého Sovietskeho zväzu, obom stranám zakazovala okrem iného výrobu, skúšky alebo vlastníctvo jadrových a konvenčných rakiet s plochou dráhou letu, ktoré majú dolet 500 - 5500 kilometrov a sú odpaľované z pevniny.Platnosť zmluvy New START/SNV-III z roku 2010 o znížení počtu strategických útočných zbraní by mala vypršať v roku 2021. Ruský prezident Vladimir Putin už niekoľkokrát vyzval Spojené štáty na začatie rokovaní o novej zmluve.