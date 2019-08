Sojuzu sa nepodarilo spojiť so stanicou ISS, ďalší pokus bude v nedeľu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 24. augusta (TASR) - Nepilotovanej kozmickej lodi Sojuz MS-14 s ruským humanoidným robotom na palube sa v sobotu nepodarilo spojiť s Medzinárodnou vesmírnou stanicou (ISS), ako sa to malo podľa plánu uskutočniť. Ďalší pokus bude v nedeľu, informovala ruská vesmírna agentúra Roskosmos.Neúspech manévru bol spôsobený problémami v spojovacom systéme, uviedol Roskosmos bez udania vysvetľujúcich podrobností. Samotná vesmírna stanica ISS a jej šesťčlenná posádka je však v bezpečí.Štátna tlačová agentúra TASS citovala šéfa Roskosmosu Dmitrija Rogozina, ktorý spresnil, že Sojuz sa s ISS opäť pokúsi spojiť v nedeľu.Kapsula Sojuz MS-14 s androidným robotom životnej veľkosti Skybot F-850, ktorý dostal meno Fedor, odštartovala z kazašského kozmodrómu Bajkonur vo štvrtok tento týždeň.Do kozmu ju k Medzinárodnej vesmírnej stanici vyniesla nosná raketa Sojuz-2. Tá má do budúcnosti nahradiť zariadenie Sojuz-FG, ktoré dopravovalo medzinárodné posádky na ISS od roku 2002.Meno humanoidného robota Fedor je skratkou anglického výrazu Final Experimental Demonstration Object Research. Na palube ISS má podľa plánov zostať vyše týždňa, pôvodný termín bol do 7. septembra.