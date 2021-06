Šok a zúfalstvo v Česku či žijúce peklo, opisujú pustošiace tornádo zahraničné médiá

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.6.2021 (Webnoviny.sk) - Tornáda nie sú na európskom kontinente také zriedkavé, ako by si mnohí predstavovali. Predpokladá sa, že každý rok sa ich v Európe vytvorí niekoľko stoviek.Mnohé však nie sú ohlásené, keďže zasiahnu riedko osídlené vidiecke oblasti. Takýto pohľad pre spravodajskýv súvislosti so štvrtkovým tornádom v česko-slovenskom pohraničí ponúkol britský meteorológ Ben Rich.Katastrofické vyčíňanie počasia za riekou Moravou napáchalo rozsiahle materiálne škody, spôsobilo desiatky zranení a dokonca si vyžiadalo ľudské životy. „Žijúce peklo,“ takto okomentoval pustošiace tornádo ďalší britský webTornádo si všímajú i médiá v susednom Rakúsku. „Šok a zúfalstvo v Českej republike. Ničivá búrka spolu s tornádom a mohutným krupobitím vo štvrtok večer zničila sedem dedín v Juhomoravskom kraji. Náprava škôd bude trvať týždne, ak nie mesiace,“ skonštatoval bulvárny denníkMaďarský webpripomína, že práve rakúske záchranné zložky spolu so Slovákmi okamžite prišli Čechom na pomoc.V susednomsi mnohí pamätníci spomenuli na extrémne silné tornádo, ktoré sa ešte 10. júla 1968 prehnalo mestom Pforzheim v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko a malo silu F4 Fujitovej stupnice.pripomína, že južná časť Moravy je známa svojimi vinicami a tornádo okrem iného poškodilo aj Zámok Valtice, ktorý sa nachádza na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.