Sokol zo Slovenska sa do Afriky vydal cez český Olomouc

Na snímke sokol červenonohý.

Bratislava 29. septembra (TASR) - Tohtoročné mláďa sokola červenonohého zo Slovenska sa vydalo na zimovisko do Afriky cez český Olomouc. Upozornila na to Ochrana dravcov na Slovensku (RPS), ktorá v lete okrúžkovala 41 mláďat tohto vzácneho druhu. Sokola, ktorý cestuje cez Českú republiku, pomenovala Simi.opisuje Roman Slobodník z RPS.Ochranárov zaujalo tiež to, že Simi pochádza z rovnakej búdky ako sokol Luky, ktorý sa stal ornitologickou celebritou po tom, ako sa ho podarilo zvečniť v septembri 2017 neďaleko Marseille. Podľa Slobodníka išlo o vôbec prvý dôkaz výskytu jedinca tohto druhu zo Slovenska vo Francúzsku.Ochranári zároveň upozorňujú, že migrácia je najmä pre tohtoročné mláďatá najnáročnejším obdobím ich života.konštatovala Lucia Deutschová z RPS.