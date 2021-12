Sokoliarstvo sa zaradilo pod ochranu UNESCO, išlo o doposiaľ najväčšiu nomináciu

Chov plemena lipican presunuli

Svetový líder vo vzdelávaní

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.12.2021 - Pod ochranu UNESCO sa zaradilo aj sokoliarstvo – živé dedičstvo ľudstva. K úspešnému zápisu medzinárodnej nominácie tohto prvku do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO sa Slovensko oficiálne pridalo spolu s ďalšími piatimi krajinami.Ako informovala hovorkyňa Ministerstva kultúry SR Zuzana Viciaňová, rozhodol o tom Medzivládny výbor na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO na svojom 16. zasadnutí, ktoré sa koná od 13. do 18. decembra.Rozhoduje sa na ňom o 48 nomináciách z celého sveta. V tomto roku sa malo rozhodnúť aj o ďalšej medzinárodnej nominácii, ktorej súčasťou je aj Slovensko. Ide o tradície spojené s chovom koní plemena lipican. Avšak pre veľké množstvo predložených nominácií sa jeho hodnotenie presunulo na nasledujúci rok a o zápise bude rozhodnuté v roku 2023.Viciaňová zároveň poukázala na to, že nominácia zdôrazňuje spoločné dedičstvo spájajúce spoločenstvá a štáty na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Dodala, že vzhľadom na počet zúčastnených krajín ide o doposiaľ najväčšiu nomináciu v danom reprezentatívnom zozname. K doterajším 18 krajinám sa okrem Slovenska pridalo tiež Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Kirgizsko a Poľsko. Za vypracovaním nominácie za Slovensko stojí tím vytvorený Centrom pre tradičnú ľudovú kultúru pri Slovenskom ľudovom umeleckom kolektíve (SĽUK), Ministerstvom kultúry SR a komunitou slovenských sokoliarov a sokoliarok. Sokoliarstvo sa stalo ôsmym prvkom, ktorý má Slovensko zapísaný na zozname UNESCO. Okrem sokoliarstva má v zozname prvok Fujara – hudobný nástroj a jeho hudba (2005), Terchovská muzika (2013), Gajdošská kultúra (2015), spolu s Českou republikou Bábkarstvo na Slovensku a v Česku (2016), Horehronský viachlasný spev (2017), Modrotlač (2018) – spolu s Rakúskom, Maďarskom, Českou republikou a Nemeckom a Drotárstvo (2019).Snahu o zápis sokoliarstva na svetový zoznam začala vyvíjať Medzinárodná sokoliarska asociácia IAF v roku 2006. Hlavnými iniciátormi a koordinátormi celého procesu boli Spojené arabské emiráty. Na Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska bolo sokoliarstvo zapísané 24. januára 2019. Držiteľom certifikátu a reprezentantom komunity je Slovenský klub sokoliarov pri Slovenskej poľovníckej komore. Viciaňová podotkla, že vďaka vyučovaniu sokoliarstva na základných, stredných a vysokých školách s poľnohospodárskym, veterinárnym a lesníckym zameraním je Slovensko považované za svetového lídra vo vzdelávaní mladej generácie v tejto oblasti.